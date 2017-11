Thomas Sotto, handicapé, prend la parole : "J'ai subi moult opérations"

Thomas Sotto (44 ans) a décidé de prendre la parole.

Invité ce matin de Sonia Devilliers dans L'Instant M de France Inter, l'animateur de Complément d'enquête (France 2) a révélé qu'il souffrait d'un handicap. "Je suis handicapé du bras gauche suite à un accident de deux-roues. Je n'ai pas cherché à cacher mon handicap mais j'ai compris qu'il valait mieux ne pas le montrer dans le métier que je fais", a-t-il commencé avant d'en dire plus sur sa discrétion à ce sujet : "Quand après un an et demi de rééducation, je reçois le coup de fil d'une responsable de chaîne qui me dit 'Allo, bonjour, comment ça va ?' et puis qui dit dans les trente premières secondes 'Ton bras, ça se voit toujours ?' Évidemment, j'ai menti, j'ai dit 'Non non ! Ça se voit pas !' À l'époque, mon bras, c'était une ficelle, j'étais totalement paralysé du bras gauche. Depuis, j'ai subi moult opérations."

Et le journaliste de commenter, de manière plus générale : "Je ne suis le porte-parole de rien, je veux juste aujourd'hui, comme vous me l'avez proposé, venir parler de ça parce que quand vous m'avez appelé pour me dire 'C'est marrant, votre handicap, vous n'en parlez pas' parce que vous l'aviez remarqué, je me suis dit 'C'est vrai, à un moment il faut dire les choses, il faut accepter'. Pas pour soi, parce que moi ça va très bien, mais pour tous ceux qui n'arrivent pas à percer ce plafond de verre."

En octobre 2014, Thomas Sotto confiait déjà lors d'un entretien accordé à la revue Homme Deluxe. "À 25 ans, j'ai eu un grave accident de scooter. Je présentais des JT pour enfants, ça marchait bien. Je me sentais invulnérable. Je me suis sectionné les nerfs : mon bras gauche était paralysé. (...) J'ai fait deux ans de rééducation, aux côtés de gens formidables bien plus amochés que moi. Cette expérience m'a offert un autre regard sur la vie."

Durant sa remise en forme dans un centre, le journaliste avait notamment fait la rencontre de Jean-Paul Belmondo, qui venait de faire un AVC.