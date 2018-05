Thylane Blondeau et Iris Mittenaere : Beautés sensuelles et glamour à Cannes

Il y avait décidément du beau monde sur le tapis rouge du Festival de Cannes à l'occasion de la montée des marches du film Plaire, aimer et courir vite (présenté en compétition officielle), jeudi 10 mai 2018. Pour cette 3e journée, plusieurs égéries L'Oréal se sont illustrées avec grâce et sensualité devant les photographes, à l'instar de Thylane Blondeau. Tout juste âgée de 17 ans, la fille de Véronika Loubry et Patrick Blondeau a fait sensation, apprêtée d'une longue robe Alberta Ferretti et parée de bijoux Messika.

De son côté, Iris Mittenaere avait opté pour une robe blanche très décolletée qui laissait peu de place à l'imagination. Le sourire jusqu'aux oreilles, celle qui a été successivement élue Miss France 2016 et Miss Univers 2016 avait assorti sa tenue d'une parure de bijoux de Grisogono, brillant de mille feux.

Plusieurs stars françaises et internationales ont tout autant fait tourner les têtes : la belle Lupita Nyong'o mais également Chiara Mastroianni, Amber Heard et Elsa Zylberstein se sont imposées sur la Croisette, tout comme Petra Nemcova, Stella Maxwell (chérie de la jurée Kristen Stewart), Frédérique Bel (impressionnante dans une robe haute en couleur) et Irina Shayk, visiblement sans sous-vêtements sous sa robe Atelier Versace.