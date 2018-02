Tiffany et Justin (Mariés au premier regard) : Le sexe de leur bébé enfin révélé

Bien sûr ils n'ont rien dit de plus, préférant laisser leurs fans dévoiler leurs préférences... Le suspense a enfin pris fin ! C'est aux alentours de 19 heures ce 14 février 2018, jour de Saint-Valentin, que les amoureux ont annoncé la grande nouvelle de manière plutôt originale.

Tiffany a publié deux photos : sur la première, elle et Justin font des bulles de chewing gum. La sienne est rose tandis que celle de son amoureux est bleue. Et, sur le second cliché, la future maman écrase la bulle de Justin comme pour annoncer l'arrivée prochaine de leur bébé... une petite fille ! "It's a girl", a-t-elle précisé, confirmant les doutes de certains fans. Plus encore, en commentaire, Tiffany a révélé au détour d'une réponse à un internaute que le prénom de leur fillette était d'ores et déjà choisi.