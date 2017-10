Tiffany et Justin (Mariés au premier regard) toujours en couple ?

Il y a un an, M6 a lancé le programme Mariés au premier regard, émission qui a beaucoup fait parler à cause de son concept. Alors que la saison 2 sera diffusée sur la chaîne à partir du 6 novembre, Tiffany et Justin filent toujours le parfait amour et se sont même engagés !

Présentée comme une expérience sociale, le concept de l'émission est de marier des célibataires qui ne se connaissent pas en s'appuyant sur les analyses de trois experts. Au-delà de 70% de taux de compatibilité, Catherine Solano, médecin sexologue et andrologue, Pascal de Sutter, docteur en psychologie, et Stéphane Edouard, sociologue de couple, proposent à des candidats de se dire oui, face au maire, sans s'être jamais au préalable rencontrés. Un programme qui, on s'en doute, avait suscité la polémique.

Mais voilà, un couple démontre que cette expérience a fonctionné, celui formé par Tiffany et Justin. Après son échec amoureux avec Thomas, autre candidat du programme, la jolie brune a craqué pour Justin. Depuis plus d'un an, le couple est amoureux et franchit toutes les étapes de la vie à deux ! En plus d'avoir demandé sa chérie en mariage quelques mois seulement après la fin du tournage, Justin a acheté avec elle la maison de leur rêve.

Dernièrement, leur amour a été renforcé lorsque le candidat a soutenu Tiffany qui était malade. Bref, entre eux, l'histoire est très sérieuse, comme en témoignent les nombreuses photos qu'ils publient sur les réseaux sociaux.

Nul doute que le duo suivra de près la nouvelle édition de Mariés au premier regard.