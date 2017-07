Tiffany (Mariés au premier regard) malade : Son nouvel espoir pour guérir

Il y a quelques jours, Tiffany, ancienne participante de l'émission Mariés au premier regard (M6), a fait savoir qu'elle était malade et souffrait énormément. Une situation terrible qui pourrait bien s'améliorer...

"Je vis l'enfer, on dit que tout ce que l'on vit doit nous servir de leçon, je ne savourais pas assez la chance que j'avais de pouvoir vivre, danser, sauter et surtout de ne pas souffrir. C'est bon, j'ai compris. Promis", a-t-elle écrit sur sa page Facebook le 8 juillet. Un enfer qui est né après qu'elle a été admise aux urgences pour une méningite et a subi quatre ponctions lombaires par des médecins "bons à rien". Malaises, "douleurs atroces", "migraines"... depuis cet incident, le quotidien de Tiffany est très compliqué.

Mais un nouvel espoir est né, comme elle l'a fait savoir sur le réseau social le 11 juillet. La jolie brune, qui vit une belle histoire d'amour avec Justin, a écrit : "Ce matin, réveil plein d'espoir. Rendez-vous à 13h pour un BloodPatch. Dernier espoir... Et un immense merci à toutes pour vos messages et vos conseils qui m'ont énormément aidée !"