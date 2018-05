Tiffany (Mariés au premier regard) face à des fans "flippants" : "Ça va loin"

Tiffany et Justin ont surpris tout le monde le week-end dernier. Les deux candidats de Mariés au premier regard se sont mariés dans le plus grand secret. Et, si la future maman a souhaité garder cet heureux événement pour elle, c'est notamment à cause de certains fans qui mettent un peu trop leur nez partout.

En effet, lors d'une interview pour Télé Loisirs, Tiffany a révélé que ses abonnés sont parfois "un peu trop intrusifs" et "un peu envahissants". Certains seraient par exemple prêts à tout pour découvrir le prénom de leur future fille. "J'ai fait faire des bracelets avec le prénom de ma fille et certaines fans ont contacté la créatrice pour avoir le prénom avant tout le monde... Ça va loin et parfois, ça me fait flipper."

Les tourtereaux ont donc préféré organiser secrètement leur union afin que rien ne filtre : "Parfois, j'ai envie de garder quelques moments de ma vie pour moi. Je ne peux pas tout partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, notre mariage était vraiment secret." Ils ont néanmoins accepté que les caméras de M6 les filment puisque c'est grâce à leur émission Mariés au premier regard qu'ils se sont rencontrés.

Pour rappel, ils pensaient se marier respectivement avec Thomas et Valentine grâce à l'émission. Mais chacune de ces relations ayant été un échec, ils sont finalement tombés dans les bras l'un de l'autre. Et depuis, ils filent le parfait amour.