Timothée (Les 12 Coups de midi) a un frère jumeau : Ses confidences !

Depuis le 24 mars dernier, Timothée s'impose dans Les 12 Coups de midi (TF1), il est déjà à la tête de près de 90 000 euros de gains. En plus de répondre parfaitement aux questions de l'animateur Jean-Luc Reichmann (56 ans), l'agriculteur de 24 ans originaire de Cantoin dans le Nord-Aveyron se plaît à faire quelques révélations sur sa vie privée. Ainsi, les téléspectateurs ont-ils appris qu'il avait un frère jumeau et que ce dernier était aussi cultivé que lui : "Lui aussi a une très bonne culture, il aime beaucoup l'histoire, même le sport."

Sans surprise, Jean-Luc Reichmann a souhaité savoir si son jumeau et lui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Heureusement pour lui, le candidat n'a pas été avare en confidences : "On se ressemble, on a les mêmes traits. Mais lui est plus brun et plus mat de peau. Sinon, on fait à peu près la même taille."

Malheureusement, il sera difficile pour le public de le voir débarquer sur le plateau. La raison ? "Il est parti pour une mission de quatre mois. Il travaille à Haïti. Il travaille dans l'aménagement et la structuration de réseaux d'eau. C'est un peu difficile pour lui de suivre l'émission de là-bas, mais il est globalement au courant de ce qu'il se passe."

Dommage !