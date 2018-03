Tina Turner : Battue pendant des années, elle a "tout pardonné" à Ike Turner...

Si, sur scène, elle donnait l'image d'une femme forte, dans l'intimité,Tina Turner a traversé des épreuves très difficiles. Victimes de violences conjugales de la part de son ex-mari Ike Turner, elle a cependant fini par lui pardonner ce qu'il lui a fait subir...

Interrogée par The Times, la mythique chanteuse de 78 ans est revenue sur sa rencontre avec son ex-époux et sur la manière dont leur couple a fonctionné pendant leur mariage chaotique. Alors jeune débutante de seulement 16 ans dans le monde de la musique, elle avait fait par hasard la connaissance d'Ike Turner, qui l'avait rapidement prise dans son groupe à lui et avait au passage jeté son dévolu sur elle. "Je me sentais mal. Je ne savais pas comment lui dire non car j'avais besoin de travailler. Je n'étais pas vraiment éduquée pour affronter une situation comme celle-ci. Il y avait de la violence car il avait cette peur que je le quitte", a-t-elle confié.

Non content de la frapper, Ike Turner avait aussi le culot de la tromper avec d'autres femmes ! "Les autres femmes n'étaient pas si mauvaises mais c'était pour lui un palliatif constant, car je ne l'aimais pas de la manière qu'il voulait", a-t-elle raconté. Finalement, Tina Turner trouvera le courage de quitter son mari en 1976 après quatorze ans de mariage. Et lui a fallu près de deux décennies pour pardonner à Ike Turner, mort en 2007 d'une overdose. "En tant que personnage âgée, je lui ai pardonné, (...) tout est fini, tout est oublié. Je ne sais pas de quoi les rêves sont faits. Les rêves que j'ai sont toujours là mais pas la violence, ni la haine", a-t-elle ajouté.

L'interprète de Proud Mary, What's Love Got to Do with It ou The Best, est mariée depuis 2013 à Erwin Bach, avec qui elle est en couple depuis vingt-sept ans ! Le couple vit en Suisse.

La vie de Tina Turner a été adaptée en comédie musicale sous le nom Tina the Musical, à Londres et est actuellement à l'affiche.

Thomas Montet