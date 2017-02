Tokio Hotel, les dessous du succès : "Il y avait beaucoup de mauvais côtés"

Sept ans après leur exil américain, les stars du groupe Tokio Hotel sont enfin de retour. Bill Kaulitz et son frère Tom Kaulitz, Georg Listing et Gustav Schäfer publieront le 3 mars prochain leur nouvel album, Dream Machine. Mené par les singles Something New et What If, les chanteurs allemands dévoilent un style radicalement différent, indie electro pop, qui mêle synthétiseurs et mélodies planantes.

Forts de cette nouvelle identité plus artistique et onirique qui leur correspond désormais, À cette occasion, ils ont accordé un entretien au Parisien magazine, au cours duquel ils sont revenus sur leurs débuts couronnés de succès. Entre 2005 et 2010, les interprètes de Moonson ont écoulé plus de 10 millions d'albums dans le monde. Un succès qui n'avait pas que des avantages.

"C'était incroyable mais il y avait beaucoup de mauvais côtés. Nous avions à peine 16-17 ans et on ne pouvait pas quitter notre maison à Hambourg sans se faire alpaguer par une horde de fans qui nous suivait partout. On a dû embaucher des gardes du corps qui nous suivaient 24 heures sur 24", a raconté leur leader qui mène en parallèle sa carrière solo.

Dépassés par l'hystérie collective qui les entouraient, les garçons avaient alors décidé de fuir aux Etats-Unis. "Nous étions noyés par cette foule. Nous n'avions plus d'inspiration pour écrire de la musique, nous n'étions plus heureux... Alors, en 2010 nous avons décidé de quitter l'Allemagne pour nous installer aux Etats-Unis. Là-bas, on ne nous connaissait pas vraiment. C'est ce qui nous a sauvés", a-t-il ajouté.

Remis de ses émotions, Tokio Hotel est fin prêt pour son grand retour. Le groupe sera en tournée dans le monde entier dès le mois prochain. The Dream Machine World Tour s'arrêtera en France le 21 mars à l'Olympia de Paris puis le 22 mars au Transbordeur de Lyon.

Coline Chavaroche