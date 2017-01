Tom Daley envoie une vidéo intime à un fan et avoue un "cyber échange sexuel"

Décidément, les stars n'apprennent jamais des erreurs des autres... Le nageur anglais et médaillé olympique Tom Daley est à son tour victime de la Toile après la parution d'une vidéo intime envoyée à un fan...

Le journal The Sun a révélé que Tom Daley, qui avait conquis les coeurs il y a quatre ans en faisant son coming out, a contacté en février 2016 un fan de 23 ans habitant à Liverpool. Il lui aurait alors envoyé une vidéo de six minutes sur Snapchat, dans laquelle il se tripotait de manière sexuellement explicite. Il lui aurait aussi envoyé des photos de lui, notamment via la messagerie privée d'Instagram et lui aurait donné son numéro de téléphone portable pour poursuivre l'échange. Bien évidemment, cela s'est su et le nageur de 22 ans a été obligé de confirmer et de s'expliquer auprès du journal puisqu'il est fiancé depuis octobre 2015 au réalisateur et scénariste américain Dustin Lance Black, âgé de 42 ans.

Le jeune homme a confessé avoir fait "une pause" de quelques mois avec son amoureux et que personne ne le savait. "C'était la distance. Ce n'est pas comme si j'avais vraiment rencontré quelqu'un en vrai. J'ai 22 ans et si vous parlez à quelqu'un sur les réseaux sociaux, voila ce que ça donne. Ce n'était rien de plus que cela. C'était juste rigolo. Cela n'arrivera plus jamais maintenant que nous allons nous marier. La date est arrêtée et nous planifions et nous sommes prêts à nous marier désormais", a confié Tom Daley. De son côté, Dustin Lance Black aussi a tenu à réagir. "Tom et moi parlons de tout. C'est le secret de notre très grande complicité et de notre capacité à survivre aux périodes difficiles", a-t-il dit.