Tony Parker en famille : Craquant pour une photo vintage avec sa maman

L'ex d'Eva Longoria remarié à la sublime Axelle pourra leur accorder un peu plus de temps ces prochains mois. La star des San Antonio Spurs a ne ffet récemment fini aux urgences après avoir été touché au genou lors d'un match contre Houston. Bilan de l'IRM : blessure au quadriceps gauche et indisponibilité jusqu'à la fin de la saison. Une énorme déception pour le champion de NBA qui avait réussi à se relancer et devra donc regarder les play-offs à la télé.

Tony Parker pourra sans doute compter sur le soutien sur Axelle (journaliste qu'il a épousée en août 2014), mais aussi sur l'énergie de ses deux fils pour se rebooster, l'aîné Josh, né en avril 2014, et Liam, leur deuxième fils, né en juillet 2016. Fier de sa jolie tribu, Tony Parker avait dévoilé sa toute première photo de famille sur Instagram en février dernier. Le sportif a plus récemment publié une nouvelle photo de Josh. "Joyeux anniversaire Josh ! Déjà 3 ans, le temps passe vite...", a-t-il commenté tandis que son fils pose sur un rocher dans un parc, à croquer dans une marinière, un pantalon kaki et une casquette rouge vissée sur la tête.