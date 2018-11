Tony Parker en manque de ses fils, adorables canailles

Si la femme de Tony Parker et leurs deux enfants ne se trouvaient pas avec lui pour Thanksgiving, c'est parce qu'ils étaient à San Antonio. Jusqu'à ce qu'il s'engage avec les Charlotte Hornets, TP jouait au Texas. C'est pour le moment sans le reste de la famille que le joueur de NBA a bougé jusqu'en Caroline du Nord, où il s'est pris un appartement.

Pas plus tard qu'en octobre dernier, Tony et Axelle avaient accueilli les équipes de Paris Match à leur domicile de San Antonio, pour une rare interview en famille. Tony Parker avait notamment déclaré : "On peut être durs avec eux."