Tony Yoka : Refoulé "comme un malpropre", son gros coup de gueule !

Il pensait pouvoir aller soutenir son petit frère Victor sans aucun problème aux championnats de France amateurs de boxe qui se sont déroulés à Louvroil (Nord) samedi 28 janvier, mais Tony Yoka ne s'attendait pas à recevoir un tel accueil.

Pensant que son statut de médaillé d'or aux Jeux olympiques de Rio lui suffirait à rentrer sans payer une place, le jeune boxeur de 24 ans a déchanté lorsqu'il a été bloqué à l'entrée de l'événement. Invité à payer les 5 euros nécessaires pour obtenir un billet, le fiancé d'Estelle Mossely a refusé de mettre la main au portefeuille, jugeant que le titre de champion olympique était un sésame suffisant.

Piqué au vif, Tony Yoka a fait part de son indignation sur les réseaux sociaux, poussant un gros coup de gueule contre la Fédération Française de Boxe (FFB), avec qui il est froid depuis un moment. "Bienvenue aux Championnats de France de Boxe. Venu supporter mon petit frère je me vois refuser l'entrée et contraint de payer. J'ai bien évidemment refusé, et même après avoir fait le tour des différentes tables d'officiels et du président de notre Chère et Grande Federation Française de Boxe, j'ai été prié de quitter la salle de compétition. Quelle belle mise en avant de notre fédé qui surfe sur l'image de ses champions depuis les JO, qui placarde sur tous les murs cette photo de ma fiancée et moi-même et qui me refoule comme un malpropre à l'entrée des gymnases. Merci pour tout", a notamment posté le boxeur sa page Facebook.