Top Chef 2017 : David éliminé, Michel Sarran en difficulté, Giacinta triomphe

Après Marion, Alexandre, Mickaël et Carl Dutting (de l'équipe de Philippe Etchebest), c'est Thomas qui a été éliminé de Top Chef 2017, au grand regret de sa chef de brigade Hélène Darroze. Ils étaient donc 10 en compétition ce mercredi 15 février 2016. Alors, qui a été éliminé cette semaine ? Réponse tout de suite.

Changement d'équipe

Pour la première épreuve, six candidats ont été mis au défi de créer un plat ou un dessert associant la tomate à un fruit de leur choix. Une épreuve où la créativité était de mise afin de séduire le chef Frédéric Jaunault, meilleur ouvrier de France primeur. Mais ce n'est pas tout, les cuisiniers Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran ont eu une surprise de taille en arrivant.

Tous ont appris que les brigades allaient changer le temps de l'épreuve. Hélène Darroze a ainsi hérité de Jean-François et Franck, Michel Sarran de Kelly et Maximilien et la star de Cauchemar en cuisine de David et Alexis. Et mieux valait pour les chefs que leurs poulains du jour remportent la compétition s'ils voulaient sauver l'un des membres de leur brigade d'origine.

Équipe Philippe Etchebest : L'enjeu étant de taille, le chef Etchebest n'a laissé aucun répit à Alexis et David. Le premier, soucieux de séduire son nouveau capitaine, est parti sur un "carpaccio de tomates, eau de tomate, croûton de pain de campagne" et a ainsi choisi de mêler framboises et tomates. Le second a choisi d'associer la fraise et la tomate en proposant une "purée de tomates et fraises, feuilles de brick, fraises farcies de sabayon".

Équipe Hélène Darroze : Jean-François avait une fois de plus la pression. En plus de devoir faire honneur à son chef d'origine Philippe Etchebest, il devait séduire Hélène Darroze. C'est donc assez angoissé qu'il s'est lancé sur une "compotée de tomates et jus de passion, pétales de tomates et oignons pickles". Et malheur, il enchaînait les catastrophes. Le candidat a notamment renversé sa vinaigrette ou encore son eau de tomate. Il a heureusement pu compter sur le chef Darroze pour calmer ses nerfs. Franck, lui, était aux anges à l'idée de travailler avec elle. C'est donc très serein qu'il s'est lancé sur une "tomate confite, crumble au beaufort, salade de tomates multicolore", un plat mêlant la fraise et la tomate. Une "recette prometteuse" selon la maman de Charlotte et Quitterie (8 et 6 ans).

Équipe Michel Sarran : Maximilien a opté pour un "arc-en-ciel de tomates confites, crème de grenade". Voyant que son nouveau mentor craignait que sa grenade ne soit pas assez présente, le Belge a ajouté un jus en plus. De quoi rassurer Michel Sarran. De son côté, Kelly s'est mis beaucoup de pression afin d'éviter la dernière chance. Pour séduire, elle a misé sur une "tarte à la tomate, compotée d'ananas, coulis gourmand". Son objectif : que l'ananas ne prenne pas le pas sur la tomate. Angoissée parce que sa pâte ne cuisait pas, elle a pu compter sur son coach du jour pour la remotiver et l'apaiser.

Lors de la dégustation, Frédéric Jaunault a un coup de coeur visuel pour l'assiette de Jean-François et a salué tous les plats. Son seul bémol concerne celui de Franck où l'on ne sentait pas trop la framboise. Malgré ce détail, le meilleur ouvrier de France primeur a désigné l'équipe d'Hélène Darroze grande gagnante. Cette dernière a ainsi pris la décision de sauver Kelly de sa brigade d'origine. Maximilien, Alexis, David sont donc allés en dernière chance.

Qui sera le meilleur pâtissier ?

Pour la deuxième épreuve, quatre candidats avaient rendez-vous dans l'un des palaces parisiens les plus prestigieux, Le Meurice, afin d'affronter Cédric Grolet, élu meilleur chef pâtissier en 2015 et 2016. Le thème ? Les desserts à l'apparence de fruits. Le participant qui réussirait à réaliser un dessert aux fruits plus réaliste que celui du pâtissier (une poire) était qualifié directement pour la semaine suivante, à la suite du vote de clients de l'hôtel. Même destin pour le candidat qui séduirait les chefs Etchebest, Darroze et Sarran lors de la dégustation à l'aveugle.

Équipe Philippe Etchebest : Jérémie souhaitait recréer le visuel d'une pomme d'amour avec son "espuma de granny smith, coque en sucre soufflé". Un dessert très technique qui demandait d'être très minutieux et rigoureux puisqu'il fallait que sa coque ne soit ni trop épaisse, ni trop fine. S'il a parfaitement réalisé la forme de la pomme, le protégé de Philippe Etchebest s'est trompé de colorant et a obtenu un "vieux rose dégueulasse". Une légère déception.

Équipe Hélène Darroze : Généralement du genre à perdre pied à la moindre difficulté, Giacinta s'est mis en tête de ne pas se stresser et de relativiser. C'est donc dans un bon état d'esprit qu'elle est partie sur une "noix fourrée de glace noix cardamome, poudre de noix torréfiées". Miracle, elle a réussi à rester zen alors que sa glace pouvait ne pas prendre. "Si j'arrive à le battre, je me fais un tatouage de mon visage sur le poignet", a-t-elle même lancé, taquine.

Équipe Michel Sarran : Selon Cédric Grolet, Guillaume était le favori pour le battre sur cette épreuve très technique, le candidat étant reconnu dans le milieu de la pâtisserie. Le double médaillé du concours des "Meilleurs apprentis de France" qui a oeuvré plus de dix ans dans les plus grandes maisons telles que Ladurée, Dalloyau ou Pierre Hermé est parti sur un "insert coulant à la cerise, crème de mascarpone et beurre de cacao". Un dessert qui demandait un temps de refroidissement important. De quoi l'angoisser. Et le fait que Cédric Grolet lui dise que ça ne passera pas n'a pas arrangé les choses. Il a donc dû trouver une solution : enrober ses coeurs de cerises et son mascarpone, puis vaporiser ses sphères avec une bombe à froid. "C'est clairement de la merde", a-t-il regretté.

Julien, lui, a opté pour une "mousse de chocolat blanc, compote de pommes et brunoise de granny smith". Et même souci que son camarade Guillaume, son dessert ne refroidissait pas assez rapidement. Il n'a donc pas obtenu le résultat escompté.

Une fois l'épreuve terminée, il était temps pour les clients de l'hôtel de juger les assiettes sur le visuel. Si les desserts de Cédric Grolet et Giacinta ont immédiatement convaincu, ceux de Guillaume et Julien n'ont pas fait mouche. Finalement, c'est l'assiette de Giacinta qui a été choisie. Celles de Guillaume, Julien et Jérémie ont donc été dégustées par les chefs Etchebest, Darroze et Sarran. Résultat des courses : Jérémie l'a emporté. Julien et Guillaume sont donc partis en dernière chance.

Dernière chance

Coup dur pour Michel Sarran qui a ainsi vu quatre de ses candidats en dernière chance : Julien, Guillaume, David et Alexis. Tous affrontaient Maximilien (de la team Darroze) sur une épreuve où il fallait rendre gastronomique le poisson pané en seulement 1h.

Julien a misé sur un "pavé de cabillaud, croquette de brandade de cabillaud". Un plat qui l'a inspiré puisqu'il a osé une petite boutade : "J'aurais du mal à lui faire la peau vu qu'il n'est pas né."

Guillaume opte pour un "roulé de cabillaud aux herbes, croustillant sarrazin panure".

David ne comptait pas laisser sa place et s'est lancé sur une "mousseline de poisson panée, sauce tartare à la coriandre" pour convaincre.

Alexis partait peu confiant, n'ayant pas pour habitude de cuisiner du poisson pané. Il a tout de même tenté de se démarquer avec son "poisson à l'ail noir et panure asiatique avec noix de macadamia et noix".

Maximilien jouait sa dernière chance sur une "farce fine aux herbes et cabillaud, espuma citron confit et épices".

Si les assiettes de Maximilien et Guillaume ont séduit les chefs, celles d'Alexis, Julien et David ont eu du mal à passer lors de la dégustation à l'aveugle. Ils reprochaient au premier un manque d'harmonie et aux deux autres de ne pas être dans le thème.

Finalement, c'est David qui est éliminé.