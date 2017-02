Top Chef 2017 : Thomas éliminé, coup dur pour Hélène Darroze, boîte noire !

Après Marion, Alexandre et Mickaël, c'est Carl Dutting qui a été éliminé de Top Chef 2017 la semaine dernière. Alors que onze candidats sont encore en compétition dans ce troisième numéro, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran sont toujours à la tête de leur brigade. Pour le moment, seul le chef de Cauchemar en cuisine a perdu un membre de son équipe. Alors, qui a été éliminé cette semaine ? Réponse tout de suite.

La boîte noire

Cette épreuve est un des grands classiques de l'émission. Plongés dans le noir total, deux cuisiniers de chaque brigade doivent reconnaître un plat réalisé par Jean-François Piège, uniquement grâce au goût et au toucher. Mais, cette année, il y a une grosse nouveauté. Après la dégustation dans le noir, l'équipe qui reconnaît le moins d'ingrédients ne cuisinera pas et ira directement en dernière chance. Il s'agit de l'équipe d'Hélène Darroze, composée de Kelly et Maximilien, qui n'a reconnu que quatre ingrédients du plat mijoté par le chef Piège. Celui-ci a préparé un "chaud-froid de boeuf en cuit et cru et mijoté moderne". Afin de complexifier sa recette, il a par exemple chauffé sa viande sur des marrons grillés, ajouté de la noix dans sa mousseline et réalisé une chips de tendon de boeuf.

Équipe Michelle Sarran : David et Julien qui ont reconnu cinq bons ingrédients – beurre, filet de boeuf, tendon de boeuf, pomme de terre et oignon – ont du mal à reproduire la recette. Le très orgueilleux David gâche un peu les bonnes idées de Julien.

Équipe Etchebest : Franck et Jérémie qui ont identifié six ingrédients – beurre, filet de boeuf, sel, poivre, carotte, oignon – partent aussi dans de mauvaises directions. Le M.O.F. réalise une chips bien loin de celle imaginée par son créateur. Et pour ne rien arranger, les candidats n'ont pas pris les bons ingrédients dans le garde-manger. Ils partent même sur un tartare de poisson !

Afin d'arranger les choses, les chefs de brigade se rendent dans la boîte noire. Michel Sarran réalise que David a eu tort sur beaucoup de points et rectifie le tir immédiatement. Même chose dans l'équipe adverse qui trouve que la viande a été cuite sur des marrons.

Ensuite, David (équipe Sarran) et Jérémie (équipe Etchebest) se rendent une dernière fois dans la boîte noire afin d'observer pendant 15 secondes à quoi ressemble l'assiette.

Lors de la dégustation, le visuel de l'équipe de Philippe Etchebest est plus apprécié que celui de Michel Sarran. En ce qui concerne le goût, l'avantage va plutôt à la team adverse. Au final, la brigade gagnante est celle de Michel Sarran, composée de David et Julien.

Franck et Jérémie rejoignent donc Kelly et Maximilien en dernière chance.

Poulet et pommes de terre

La deuxième épreuve amène les cinq autres candidats à Vonnas, dans l'Ain, chez Georges Blanc, chef triplement étoilé. Ils doivent revisiter un grand classique de la gastronomie française : le poulet, pommes de terre.

Afin d'avoir un maximum de temps pour cuisiner (1h30, 1h, 45 minutes ou seulement 30 minutes), ils doivent gagner des quiz sur les courges et autres cucurbitacées. Lors du premier quiz, Guillaume (équipe Sarran) est le seul à ne commettre aucune erreur. Il a donc 1h30 pour réaliser son plat. À l'issue des autres quiz – un sur les pâtes, un sur les desserts et un dernier sur les fromages –, Giacinta (équipe Darroze) gagne une heure de temps de cuisine, Jean-François (équipe Etchebest) 45 minutes et Thomas (équipe Darroze) seulement 30 minutes.

Alexis (équipe Michel Sarran) qui n'a remporté aucun quiz part en dernière chance.

Équipe Michelle Sarran : Guillaume (1h30 pour cuisiner) se lance dans un "suprême de poulet, ballotine de farce, crème de levain, purée sèche aux champignons, beurre à l'anis".

Team Darroze : Giacinta (1h pour cuisiner) cuisine une "ballotine de blanc de volaille, purée de pommes de terre rôties et cristallines de pommes de terres". Durant la préparation, son stress lui joue malheureusement des tours. De son côté, Thomas (30 minutes pour cuisiner) prépare un "blanc de volaille rôti, frites, vinaigrette ketchup au foie de volaille".

Équipe Etchebest : Jean-François (45 minutes pour cuisiner) prépare un suprême de poulet, purée de lard, échalotes confites".

Lors de la dégustation, Georges Blanc a eu un gros coup de coeur pour l'assiette de Guillaume. Celle-ci lui a "même donné des idées". Guillaume remporte sans surprise l'épreuve. Jean-François a également séduit. Giacinta et Thomas sont donc les deux concurrents à rejoindre Alexis, Franck, Kelly et Maximilien en dernière chance.

La totalité de la brigade d'Hélène Darroze est à présent en danger.

Dernière chance

Cette semaine, le défi est de réaliser un plat gastronomique comportant une couche craquante, à briser lors de la dégustation. Ils ont une heure trente pour faire des merveilles.

Giacinta (équipe Darroze) joue sa dernière carte avec "feuilles de brick, ganache à la pistache, mousse de ricotta et agrumes".

Thomas (équipe Darroze) ose une "meringue au citron vert, mousse banane et crème au citron vert".

Kelly (équipe Darroze) se lance dans une "opaline, crémeux citron, méli mélo de fruits exotiques, fraîcheur de combava".

Maximilien (équipe Darroze) réalise une "meringue croustillante dans laquelle les jurés découvriront une soupe de fruits rouges au vin chaud, acidulée passion et agrumes". Mais, grosse erreur, il confond le sel et le sucre. Il doit donc recommencer sa meringue.

Alexis (Michel Sarran) réalise un "rocher exotique, mousse coco, fruits exotiques et caramel passion". Et lui aussi confond le sucre et le sel. Il refait donc sa meringue qui, par malheur, colle cette fois au papier cuisson.

Franck (équipe Etchebest) tente tout avec des "sphères en chocolat et poires en texture".

Jérémie (équipe Etchebest) prépare lui aussi une sphère en chocolat qu'il accompagne d'une "association butternut et noix de pécan en mousse et en dés".

Lors de la dégustation, la sphère de Franck a eu beaucoup de mal à craquer et le dessert a été estimé très (trop ?) riche. L'assiette de Thomas a de son côté été jugée trop citronnée. Les saveurs du dessert de Giacinta ont été pour leur part trop énigmatiques pour les chefs.

Finalement, c'est Thomas qui est éliminé.