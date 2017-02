Top Chef 2017 : L'attitude inacceptable de David sévèrement critiquée !

Les candidats de Top Chef 2017 ont du caractère ! Après que Franck a été recadré par Philippe Etchebest, c'est David qui a eu le droit à une mise au point sévère. Le cuisinier âgé de 23 ans a d'ailleurs beaucoup contrarié les téléspectateurs.

David Gremillet (23 ans) est plutôt mauvais perdant. L'actuel sous-chef, grand habitué des compétitions – il est lauréat du Meilleur apprenti de France en 2010, espoir de la fondation Paul Bocuse en 2011, lauréat du Trophée Bernard Loiseau en 2016 –, a même remis en cause le choix du jury composé d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège.

Arrivé en dernière chance, le cuistot, qui a travaillé le champignon et tout misé sur un champignon tourné, finalement mal réalisé, s'est dit "totalement déstabilisé par les commentaires des chefs". "Je ne comprends pas des choix comme l'asperge", a-t-il même poursuivi. Une phrase qui a choqué les jurés. "On n'est pas là pour ne pas aimer. On est là pour aimer et les autres [plats, NDLR] on les a beaucoup aimés", a répliqué Jean-François Piège. Philippe Etchebest a ensuite taclé David : "Et tu sais quoi ? Je te montrerai comment on tourne un champignon, déjà." Enfin, le chef de brigade du jeune homme, Michel Sarran, l'a secoué : "On va discuter tous les deux. Je veux que tu comprennes les choses." Face à la caméra, le chef toulousain a fait part de sa déception : "On ne peut pas parler comme ça. Ce n'est pas à lui de nous dire quelle est la bonne cuisine. C'est une attitude qui n'est pas acceptable sur Top Chef."

Une attitude qui a également choqué les téléspectateurs, lesquels se sont rués sur leur clavier et sur Twitter afin de le faire savoir. "David se prend pour Bocuse mais il est allé en dernière chance donc qu'il se taise" (...) "WoW le David là, vraie tête à claques de la saison de #topchef avec Franck ... y a du niveau cette année mais aussi de l'ego ! (...) "Bon eh bien je lui aurais bien fait manger son champignon ou sa toque à ce prétentieux ! L'humilité il ne connaît pas ce David ! #topchef", a-t-on notamment pu lire.