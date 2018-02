Top Chef 2018 : Franckelie éliminé, Tara et Thibault tendus, les chefs piégés

L'aventure Top Chef 2018 se poursuit sur M6 après l'éviction de Jérémy la semaine dernière. Après de nouvelles épreuves assez exigeantes, un nouveau cuisinier a été invité à quitter la compétition...

Découvrez notre résumé du troisième épisode ci-dessous :

Le pêché mignon des chefs

Première épreuve de taille pour les candidats de Top Chef encore en compétition. Cette semaine, ils ont découvert quel était le pêché mignon des chefs lorsqu'ils n'ont pas le temps de cuisiner un grand plat à la maison... Ils doivent donc le repenser pour en faire justement un plat gastronomique.

On apprend ainsi que Michel Sarran achète des croque-monsieur déjà préparés (Philippe Etchebest est choqué !), Hélène Darroze raffole des macaronis au fromage déjà préparés (mac' & cheese) et Philippe Etchebest ne résiste jamais devant des tacos trempés dans du guacamole. Les candidats, en binômes, ont une heure pour réaliser leur plat.

Matthew et Adrien (de la Team Sarran) étaient opposés à Camille et Victor (brigade Etchebest) et avaient pour but de revisiter les macaronis au fromage pour Hélène Darroze. Camille et Victor partent sur des gyozas farcis, avec béchamel et tuiles de parmesan. Victor a ici l'occasion de montrer qu'il a appris beaucoup de choses lors de ses séjours au Japon. Les gyozas, c'est pour lui ! Matthew et Adrien ont choisi de proposer du jambon snacké, un risotto de macaronis et des chips de macaronis. Matthew, en tant qu'Australien ne peut pas rater sa revisite du mac' & cheese ! Il le sait.

À la dégustation, Hélène Darroze préfère la proposition de la Team Sarran, plus raffinée. Matthew et Adrien sont donc qualifiés pour la semaine prochaine.

Deuxième duel. Deux équipes s'affrontent sur la revisite des croque-monsieur de Michel Sarran. Franckelie (Team Etchebest) doit rivaliser face à Tara et Thibault de la brigade d'Hélène Darroze. Du côté de Tara et Thibault, qui partent sur un espuma de croque-monsieur accompagné d'un boudin de croque-monsieur revisité et d'une salade verte, l'entente n'est pas forcément au rendez-vous. Ils ne sont pas d'accord sur le plat qu'ils veulent proposer et la chef doit jouer les arbitres parfois. Franckelie veut proposer une béchamel au fromage, pain perdu brioché, jambon et salade. Classique ! Philippe Etchebest lui demande d'offrir de la gourmandise.

À la dégustation, Michel Sarran préfère la proposition de la Team Darroze, celle de la Team Etchebest était moins raffinée et manquait de croquant. Tara et Thibault sont donc qualifiés pour la semaine prochaine.

Troisième duel. Deux binômes s'affrontent sur la revisite des tacos trempés dans le guacamole du chef Etchebest. Justine et Vincent (Team Sarran) et Clément et Geoffrey (Team Darroze). Justine et Vincent ont décidé de cuisiner une purée d'avocat grillé, accompagnée de maïs et de tuiles de maïs aux épices. Justine a besoin de s'affirmer et le chef la pousse à prendre des initiatives. Clément et Geoffrey ont trouvé un terrain d'entente, rapidement, sur de l'avocat grillé, du tartare d'avocat, du tempera d'avocat et des tacos soufflés. Ces derniers ont d'ailleurs donné du fil à retordre à Clément...

À la dégustation, Philippe Etchebest préfère la proposition de la Team Sarran. Justine et Vincent sont donc qualifiés pour la semaine prochaine.

Michel Sarran a donc qualifié toute sa brigade pour la semaine prochaine !

Direction la montagne !

Challenge inédit et de taille pour Clément, Geoffrey, Franckelie, Camille et Victor : réaliser un plat 100% végétal pour le chef triplement étoilé Marc Veyrat à Manigod. La pression était donc à son comble pour l'impressionner. Tous n'avaient qu'1h30 pour préparer le plat de leur choix sachant que Marc Veyrat ne goûterait que les quatre plus belles assiettes...

Clément a réalisé un velouté de céleri accompagné de champignons, d'épinards, d'oignons, d'herbes et d'une tuile de céleri. Même Hélène Darroze qui déteste le céleri est convaincue.

Geoffrey, confiant grâce au soutien d'Hélène Darroze, a choisi de réaliser des salsifis frottés au sel, des poires grillées, un écrasé de salsifis et de reines des prés, le tout accompagné d'un bouillon.

Franckelie, décontenancé par cette épreuve loin de son univers – il est chef à Tokyo –, cuisine du potimarron avec des oignons, des champignons et une purée de légumes. Philippe Etchebest tente de rebooster son poulain un peu en galère... Franckelie décide finalement de fumer son plat avec du sapin pour donner un côté plus terroir.

Camille, très angoissé et pas à l'aise avec le thème du jour, prépare tout de même un carpaccio de cèpes avec des feuilles de capucines en ravioles, le tout associé à une crème de champignons. Devant un Philippe Etchebest pas emballé, Camille ajoute finalement à sa proposition une purée d'orties et un spongecake. Le coup de gueule de Philippe Etchebest a porté ses fruits !

Victor est parti sur des champignons cuits façon curanto, avec une purée aux trompettes de la mort et du potiron, un bouillon d'orties et de feuilles de capucines avec des chips de lichen. Philippe Etchebest croit beaucoup en cette proposition !

Seules quatre assiettes ont été dégustées en fonction due leur esthétique : celles de Camille, Victor, Geoffrey et Clément. Franckelie a été écarté car tout ce qui intéresse Marc Veyrat a été mis en décoration et pas dans l'assiette ! Marc Veyrat, bluffé par son plat, a finalement choisi de qualifier Camille. Le chef a "joui" grâce aux talents de Camille.

Dernière chance

Les chefs choisissent quel candidat de leur brigade ils souhaitent mettre en danger. Hélène Darroze a préféré sauver Clément face à Geoffrey, Philippe Etchebest Victor face à Franckelie. Ils doivent sublimer le filet de boeuf !

Recette de Geoffrey : "Filet de boeuf rôti lentement sur des herbes, vinaigrette de boeuf et alliacées"

Recette de Franckelie : "Filet de boeuf fumé au foin, ketchup de champignons, échalotes confites au vin rouge et jus de boeuf"



Place à la dégustation et à la délibération. Verdict ? Franckelie a été éliminé. Les chefs ont préféré la simplicité du rendu et la complexité de la proposition de Geoffrey.