Top Chef 2018 : Justine éliminée, Tara obstinée face à Thibault !

Top Chef (M6) continue ! Après les éliminations d'Ella, Thibaud, Franck, Jérémy et Franckelie lors du quatrième épisode de l'émission, l'aventure s'arrête pour un autre candidat. Résumé de la soirée.

Tournoi des brigades

Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran sont à la tête d'une brigade de candidats. Leur but ? Avoir dans leur équipe le grand gagnant de l'émission. Les cuisiniers de chaque brigade ont ce soir leur destin lié : tous ensemble, ils décrocheront la qualification... ou iront aux dernières chances. Pour la première épreuve, les candidats devront redoubler d'efforts et de créativité pour sublimer la courge en sucré et en salé ! Mais ce n'est pas tout : ils doivent séduire un duo de jurés prestigieux : Jocelyn Herland et Cédric Grolet. Pression supplémentaire : la brigade qui aura réalisé le plat salé le moins réussi ne pourra pas présenter son plat sucré, pénalisant ainsi le travail d'une partie de l'équipe.

Du côté de la brigade d'Hélène Darroze, Clément et Geoffrey s'occupent de la partie salée et ont déjà une idée de ce qu'ils vont concocter : des gnocchis de courge avec une pulpe de courge qui sera dans le fond de l'assiette. Les graines finiront en poudre pour "assaisonner". Mais ce n'est pas tout : le duo souhaite réaliser un croustillant jus de courge et râper l'écorce sur le tout, espérant que "l'écume du jus un peu acidulé" apportera de la fraîcheur à ce plat gourmand. Tara et Thibault s'occupe du sucré : une purée de courge à la vanille, un crumble d'amandes, de la glace à la courge et courge en soufflé.

Victor et Camille, rescapés de la brigade de Philippe Etchebest, ne sont plus que deux. Camille s'occupe alors du plat salé, un morceau de butternut fumé au foin. En parallèle, le chef souhaite réaliser une crème de butternut, une tuile de graines de courge et une purée de mandarines confites. Philippe Etchebest estime qu'il manque un petit grain de folie. Camille se décide alors à ajouter... de l'anguille fumée sous forme de "petite crème légère" ! De son côté, Victor s'occupe du sucré sur l'idée d'une carbonara en trompe-l'oeil. Il a alors pris des courges spaghettis assaisonnées avec un confit de citron, de la noisette fraîche, un faux parmesan, et un praliné aux graines de courge. La fausse sauce carbonara est en réalité une crème au café.

Enfin, Michel Sarran a choisi de mettre Vincent et Adrien sur le salé. Le duo part sur de la courge en deux services. Un petit snack pour commencer avec des rouleaux de butternut remplis de purée de potimarron agrémentée de maquereaux fumés. Puis une crème au four avec des oeufs aromatisée avec du jus de butternut, de l'huile de courge, des graines de courges, des petites brunoises et une écume de lait au lard. De leur côté, Justine et Mathew se concentrent sur le plat sucré : des palets de potimarron rôtis, une crème montée avec du miel, un condiment citron vert et dattes Medjool puis des petits mendiants au chocolat blanc. Avec les pépins, le duo souhaite réaliser un crumble de butternut avec de la ganache au chocolat blanc. Une recette qui ne séduit pas Michel Sarran... Mathew décide alors de faire des spaghettis de butternut.

À la dégustation, Cédric Grolet et Jocelyn Herland n'ont pas retenu l'assiette salée de Clément et Geoffrey. Le plat sucré de la team Hélène Darroze ne sera alors pas dégusté par les chefs. Pour ce qui est du sucré, ils sont préféré l'assiette de Victor (brigade Philippe Etchebest). Victor et Camille se qualifient ainsi pour la semaine prochaine.

Épreuve de la boîte noire

Clément, Geoffrey, Tara et Thibault de la brigade d'Hélène Darroze ainsi que Vincent, Adrien, Justine et Mathew de la team Michel Sarran doivent s'affronter pour la seconde épreuve, celle de la mythique boîte noire. Les candidats, plongés dans le noir, devront reconnaître un plat imaginé par Philippe Etchebest uniquement grâce au goût et au toucher puis le reproduire ! Le chef a imaginé un terre-mer de filet mignon de veau et de saint-jacques accompagné d'une purée de potimarron et d'un bâton de salsifi.

Thibault et Tara sont les premiers à entrer dans la boîte noire. La jeune femme passe à côté mais son coéquipier a su reconnaître bon nombre de saveurs. Les deux candidats prennent alors beaucoup d'aliments dans le garde-manger. Pas vraiment d'accord sur le plat, ils finissent par laisser Hélène Darroze trancher... en faveur de Thibault qui était sur la bonne piste. La chef entre à son tour dans la boîte noire avec son troisième candidat, Geoffrey. Ils arrivent à reconnaître le reste des aliments du plat. Problème : ils n'ont pas de salsifis et tentent alors d'en négocier un chez Michel Sarran... qui finit par accepter. Enfin, pendant 15 secondes, Clément peut voir le plat de Philippe Etchebest pour le dressage.

Du côté de la team Michel Sarran, c'est Mathew et Vincent qui entrent en premier dans la boîte noire. Eux non plus n'arrivent pas à se mettre d'accord et font tout en double. Impossible de trancher pour Michel Sarran avant d'intégrer à son tour la boîte noire avec son troisième candidat, Adrien. Ensemble, le duo a su trouver la recette de Philippe Etchebest. Justine fait son entrée et a droit de voir le plat du chef pendant 15 secondes.

À la dégustation, Philippe Etchebest, conquis par la cuisson du veau et le dressage, choisit de qualifier la brigade d'Hélène Darroze.

Dernière chance

Justine, Adrien, Mathew et Vincent s'affrontent alors pour cette épreuve de la dernière chance. Sur le thème pomme/poire, les candidats vont réaliser un plat qui sera dégusté à l'aveugle par Hélène Darroze, Michel Sarran et Philippe Etchebest qui élimineront directement l'un d'entre eux.

Vincent part sur une poire pochée à la vanille puis une pomme pochée au caramel avec un crumble, une compote de pomme et une huile de vanille.

Mathew réalise quant à lui un plat salé : un carpaccio de saint-jacques cuit avec un bouillon de pomme accompagné de pickles de poires et oignons rouges et une purée de poire.

Adrien se lance dans une poire confite au caramel accompagnée d'une compotée pomme-cannelle, d'une crème brûlée, d'un carpaccio de pommes et d'un jus pomme menthe.

Justine ose un tartare d'huîtres, kiwi, citron vert et fruit de la passion, le tout accompagné d'une compote de pomme et d'une compote de poire.

Place à la dégustation et à la délibération. Verdict ? Justine a été éliminé. Les chefs ont préféré les plats de Mathew, Vincent puis Adrien.