Top Chef 2019 - Camille éliminée : "Je n'en veux pas à Philippe Etchebest"

Mercredi 27 mars, Camille Maury, la grande gagnante d'Objectif Top Chef, qui n'est autre que la benjamine de Top Chef 2019, a été éliminée du concours face à Florian. Pour Purepeople.com, elle a livré ses impressions et révélé des informations croustillantes.

Pour vous, être face à Florian en dernière chance, c'était comme "se jeter dans la gueule du loup". Partiez-vous perdante ?



Je ne partais pas perdante. Je me suis dit que j'avais réussi à gagner face à Samuel lors de la précédente dernière chance et que, donc, il n'y avait pas de raison que ce ne soit pas le cas cette fois. Mais, c'était déstabilisant de faire face à Florian qui était un de mes grands amis dans l'aventure. Ça m'a déstabilisée. Après, je me suis dis : "Essaie, car de toutes façons, tu es obligée de la faire. Lance-toi dans la gueule du loup et tu verras bien si tu t'en sors ou pas."

En avez-vous voulu à Philippe Etchebest de vous envoyer en dernière chance ?

Je ne lui en veux pas. J'ai tout à fait compris son choix. Top Chef reste un concours de cuisine et le but est de gagner avec un candidat de sa brigade. Je savais pertinemment que le chef avait plus de chances de gagner avec Damien qu'avec moi.

Avez-vous compris le choix et les remarques du jury ?

Bien sûr. Déjà, visuellement, ça ne m'allait pas du tout car toute l'huile était ressortie. Après j'étais tellement perturbée. J'ai eu du mal à me mettre dedans et à décider ce que j'allais faire. Je n'avais à ce moment-là aucune imagination. Florian a fait une très bonne assiette avec beaucoup de technique. Je ne sais pas ce qui s'est dit sur son assiette mais si ce choix a été fait, c'est qu'il y avait moins de bonnes choses dans la mienne que dans la sienne.

Qu'est-ce que Philippe Etchebest vous a apporté ?

Il a beaucoup apporté à la cuisinière que je suis. Il nous donne des conseils sur la façon de réagir. Il nous dit toujours de nous débrouiller par nous-mêmes, de trouver des solutions ou un moyen de tenter d'apporter une originalité. Il m'a appris à me remettre en question. Il m'a aussi donné beaucoup de conseils sur les techniques et j'ai gagné de l'expérience grâce à lui.

On l'a vu très ému lors de votre élimination. Avez-vous gardé contact ?

On était tous très ému et, en vrai, c'est pire ! On est resté en contact. On a échangé au téléphone plusieurs fois et je sais que si demain j'ai besoin d'un conseil, il suffit que je l'appelle et il me répondra avec plaisir. On s'appelle de temps en temps pour savoir où j'en suis et si ça se passe bien.

Quel a été le moment le plus difficile pour vous dans cette compétition ?

Celui de mon départ. C'était dur de quitter ce cocon avec cette ambiance générale. J'ai perdu aujourd'hui le concours mais j'ai gagné des amis. D'ailleurs, je suis encorne en contact avec eux. On s'envoie des messages. Je vois souvent Alexia car elle est sur Paris. Avec Damien, on s'appelle souvent. Je suis aussi en contact avec Baptiste, Merouan, Maël... Je vois aussi souvent Florian qui et normand comme moi. On va à la rencontre d'étudiants dans des lycées hôteliers.

Et le plus beau moment ?

Le jour où j'ai intégré la cuisine de Top chef et où j'ai retrouvé Philippe Etchebest que je n'avais pas vu depuis ma victoire d'Objectif Top Chef. Et de le voir avec ce sourire... il avait l'air tellement content de me retrouver. Autant que moi de le revoir et de découvrir ma brigade et les cuisines de Top Chef.

Est-ce compliqué d'être une femme dans ce métier ?

C'était compliqué mais ça ne l'est plus. La vision de la cuisine a évolué et les femmes prennent leur place. Il n'y en a pas beaucoup mais il y a des femmes qui sont plus distinguées que certains hommes. C'est formidable que les choses évoluent, ça évite que des femmes se rendent au travail la boule au ventre. Depuis que j'ai commencé la cuisine, j'essaie de faire évoluer cela et j'en suis très fière. Je suis honorée aussi d'avoir été la première femme à gagner Objectif Top Chef et je suis heureuse de voir que, cette année, cinq femmes sur quinze candidats ont intégré le concours.

Qui souhaitez-vous voir gagner Top Chef ?

Ils méritent tous de gagner. Après, le premier jour où j'ai intégré Top Chef, je me suis dit que je voyais bien Merouan et Alexia en finale. Ce sont des personnes très différentes et passionnées. Ils ont un aplomb et une vision très différente de la cuisine.

