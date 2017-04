TPMP – Agathe Auproux : Un célèbre chroniqueur parmi ses ex ?

Agathe Auproux (25 ans) est la nouvelle recrue star de Touche pas à mon poste. L'ex-journaliste des Inrocks est passée du statut d'anonyme à celui de visage incontournable de l'access prime time. Mais d'elle, on ne sait pas grand chose hormis qu'elle a grandi dans la Creuse et est en couple avec un séduisant beau brun. Mais avant lui, la belle brune a été très proche d'un célèbre chroniqueur télé...

En fouillant le compte Instagram de la journaliste on se rend compte qu'elle a fréquenté Vincent Glad, chroniqueur sur l'actualité vue du web, en 2012 dans Le Grand Journal de Canal+.

Une relation qui pourrait avoir été amoureuse à en croire les nombreuses photos où ils s'affichent ensemble. Il y a environ quatre ans et durant environ deux ans, le duo a beaucoup fait de choses ensemble comme un voyage à Berlin et des vacances à Guéret, dans la ville natale d'Agathe Auproux.

Très proche de la belle brune, Vincent Glad a même rencontré la mère et la tante de la jeune femme et passé Noël dans sa famille. Une complicité qui laisse à penser qu'entre eux il y a eu un peu plus que de l'amitié, comme la photo sur laquelle ils posent dans les bras l'un de l'autre au lit.