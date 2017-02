TPMP : Capucine Anav, "prête à tout pour le buzz", prise en flagrant délit !

Mercredi 15 février, Jean-Luc Lemoine a donné une bonne leçon à Capucine Anav (25 ans) dans Touche pas à mon poste sur C8 : il ne faut jamais mentir dans l'émission ! Alors que la jeune chroniqueuse révélée par Secret Story 6 (TF1) affirmait avoir fait des avances à Énora Malagré lors de leur séjour au ski, l'humoriste a dévoilé les coulisses de ce bluff !

Dans cette séquence "off", on a en effet découvert la jolie Énora Malagré en train de raconter à Jean-Luc Lemoine comment les choses s'étaient réellement déroulées en marge d'un jeu "Bluff ou pas bluff". "Elle m'a demandé de dire que c'était pas un bluff. Elle m'a dit : 'Non, non, dis que c'est vrai !'", a lâché Énora à propos de ces avances nocturnes qui n'ont jamais existé. Et Jean-Luc Lemoine de réagir : "Elle est prête à tout pour alimenter le buzz. Je l'aime bien mais c'est quand même une race bizarre, les jeunes qui viennent de la télé-réalité ! Elle s'en fout de ce qu'on raconte, mais il faut qu'on parle d'elle."

Face à cette révélation, de retour en plateau, Cyril Hanouna a aussitôt demandé à Capucine Anav d'expliquer en direct pourquoi elle avait menti ce jour-là. "Non, j'ai pas menti... Je suis vraiment aller gratter... Enfin... Non, oui... Je lui ai pas demandé un câlin... Je suis vraiment allée dans sa chambre, mais c'était plus pour lui faire une petite avance que j'ai menti", a tenté de s'expliquer la jeune femme. Une sortie qui n'a pas du tout convaincu ! "On n'a rien compris", a rebondi Cyril Hanouna.

