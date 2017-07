Pas moins de 10 000 personnes ont mentionné qu'elles "aimaient" la photo. Et les commentaires ? Par centaines ! "Je suis pour que tu fasses d'autres pubs de sous-vête­ments", "On peut dire ce qu'on veut mais tu le portes magni­fique­ment bien. En tant qu'homme, cette photo est un ravis­se­ment pour les yeux", "Je suis tota­le­ment et roya­le­ment amou­reux de cette femme, trop de perfec­tion en toi", "Que tu es belle et natu­relle, la défi­ni­tion parfaite de la femme 2017", "T'es une bombasse" ou encore "Trop jolie ta poitrine, tu es sublime", a-t-on pu lire.

En bref, ses admirateurs ont tous été obnubilés par cette poitrine très généreuse... et on comprend pourquoi !