TPMP: Cyril Hanouna réagit aux propos d'Arthur, "Ça nous a un petit peu saoulés"

Mardi 16 mai, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna devait évoquer sa brouille avec Arthur lors d'une séquence intitulée "le face à face du jour".

"On avait posé une question, c'est sur Arthur, puisque c'est vrai qu'il m'a un peu attaqué dans un magazine. On voulait revenir là-dessus, mais je vais vous dire la vérité, franchement, je n'ai pas envie d'en parler, a lancé Cyril Hanouna. Ça nous a un petit peu saoulés. Nous, on fait de la télé pour le public et non pas pour les autres animateurs. Et donc, on allait en parler ce soir mais en fait, on en a un petit peu rien à f**tre."