TPMP : Cyril Hanouna tacle Véronique Genest et son boycott de l'émission

Mercredi 15 février, Cyril Hanouna a adressé un tacle très frontal à Véronique Genest dans Touche pas à mon poste (C8). Après que la comédienne de 60 ans a affirmé ne plus vouloir mettre les pieds dans certains talk shows (dont TPMP car elle n'aurait pas été bien reçue la dernière fois), l'animateur de 42 ans lui a répondu sans prendre de gants.

Alors qu'il faisait la liste des "boycotts" télé de la part de célébrités, Cyril Hanouna a ironisé : "François Fillon refuse On n'est pas couché, Christophe Maé refuse ONPC, Mathilde Seigner refuse TPMP et ONPC, Francis Cabrel refuse ONPC, Catherine Deneuve refuse ONPC, Etienne Daho refuse ONPC, Manuel Valls refuse Quotidien, Véronique Genest refuse tout et d'ailleurs personne ne l'a invitée..." Une sortie qui a énormément amusé les chroniqueurs de l'émission, notamment Benjamin Castaldi.

Voyant l'ex-animateur de Secret Story hilare autour de la table, Cyril Hanouna a surenchéri : "Non mais c'est vrai ! Elle a dit qu'elle voulait venir nulle part, maintenant plus personne ne l'invite..." Et Thierry Moreau de poursuivre avec son analyse médias : "Mais oui, c'est nul ! Ils ont peur ! Véronique Genest, elle ne cesse de donner son avis sur les réseaux sociaux et elle a peur que l'on confronte ses avis qui sont souvent très tranchés. Je trouve que c'est nul d'avoir peur d'aller dans des émissions, il faut se frotter à ça !"

