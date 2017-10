TPMP : Grosse tension entre Matthieu Delormeau et Géraldine Maillet

Lundi 9 octobre 2017, Matthieu Delormeau a une nouvelle fois dû essuyer les critiques parfois virulentes de ses camarades chroniqueurs dans Touche pas à mon poste (C8).

En effet, alors que le documentaire qu'il a produit – consacré à Marc-Olivier Fogiel – n'a pas rencontré le succès escompté en prime time sur C8 (seulement 357 000 téléspectateurs en moyenne !), Matthieu Delormeau a dû écouter les avis des experts médias autour de la table... dont celui de Gilles Verdez qui n'aurait selon ses dires "jamais vu un documentaire aussi minable" et Géraldine Maillet qui aurait préféré qu'il impose plus sa patte dans sa production.

"On attend ton doc avec impatience Géraldine, madame la Proust du documentaire !, a commenté l'ex-star de NRJ12, agacée par ces critiques très dures. On verra ce que ça donne, mais là où tu te trompes, c'est que cette émission, c'était un format, c'est donc imposé par la chaîne. Tout est imposé jusqu'à l'habillage, l'absence de voix off... Ça appartient à C8 ! Je peux pas arriver et dire 'Je casse tous vos formats !'"

Déçue par la charge de son camarade, Géraldine Maillet a finalement lâché avec ironie : "On voit que tu supportes la critique, ça c'est bien." Et de poursuivre : "Quand on est exposé, quand on écrit des romans, quand on fait des films, on est critiqué tout le temps. On est exposé, on accepte les critiques. Il faut juste avoir un peu d'humilité ! Moi, si je me fais dézinguer pour un bouquin ou pour un film, il n'y a aucun problème, j'accepte et j'apprends."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !