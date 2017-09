TPMP : Jean-Michel Maire, titillé par Nabilla, dévoile son salaire !

Mercredi 20 septembre, au détour d'un échange sous tension avec Nabilla, Jean-Michel Maire a révélé le montant de son cachet dans Touche pas à mon poste sur C8.

En effet, alors que le chroniqueur de 55 ans désirait savoir si l'émission de télé-réalité Les Incroyables Aventures de Nabilla et Thomas (actuellement en diffusion sur NRJ12) payait bien, la jeune bombe de 25 ans – qui avait déjà eu un échange tendu avec lui quelques instants plus tôt ! – a aussitôt lâché : "Je ne sais pas... Vous, vous êtes payé combien par émission ? 400 ? 500 ? 600 ?" Et Jean-Michel Maire de répondre sans langue de bois : "460."

Du coup, ayant répondu à la question indiscrète de l'invitée du jour, le séducteur de TPMP est revenu à la charge pour connaître le salaire de la star... en vain. "Moi ? Je ne sais même plus ! Il y a tellement de zéros que j'ai oublié", a-t-elle lâché avec humour avant que Cyril Hanouna rebondisse à son tour : "Nous aussi il y a beaucoup de zéros dans les cachets, mais ils sont devant !"

