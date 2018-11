TPMP - Kelly Vedovelli : Ce qu'elle fait vraiment derrière ses platines

Après les départs de Thierry Moreau, Énora Malagré ou encore Capucine Anav, Cyril Hanouna avait renouvelé l'équipe de Touche pas à mon poste (C8) à la rentrée 2017. Parmi les nouvelles recrues de l'émission, Kelly Vedovelli avait été présentée comme DJ. Plus d'un an après son arrivée, la jolie blonde sera aux commandes d'un prime au côté de Benjamin Castaldi. L'occasion pour elle, dans le Buzz TV de TV Mag, de revenir sur son rôle dans TPMP.

Kelly Vedovelli, qui s'est fait connaître en incarnant la Bella de Maître Gims dans le clip du célèbre morceau en 2013, a une place bien particulière dans l'émission. En effet, elle n'est pas autour de la table comme les autres chroniqueurs mais derrière ses platines, à droite de Cyril Hanouna. Mais que fait-elle vraiment dans son coin ?

"La vraie réponse, c'est qu'au début, les premiers mois où je suis arrivée à TPMP, je lançais les musiques, confie-t-elle. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'un logiciel de DJ et la régie, ce n'est pas la même chose (...). Ça prend beaucoup plus de temps que la régie qui a l'habitude de faire ça." Du coup, c'est désormais la régie qui s'en occupe. Une situation qui a fait "rigoler" Cyril Hanouna : "Comme vous le savez il est très naturel et très spontané, il l'a dit directement et après c'était foutu pour moi, on a laissé ça comme ça."

Alors si elle n'est plus en charge de lancer les musiques, que fait Kelly Vedovelli derrière ses platines ? La réponse est... rien ! La jeune femme pourrait dès à présent rejoindre ses camarades et interagir autour de la table, mais si elle reste à sa place, c'est pour une raison bien précise. "De toute façon, moi, dans tous les cas, j'ai demandé à rester à ma place. Donc tout le monde était d'accord sur ça, lance-t-elle. Ce n'est pas pour qu'on me voie sur tous les plans, c'est surtout pour avoir le libre arbitre de m'exprimer sur ce que je désire. Et puis je me marre très bien à ma place."

Retrouvez Kelly Vedovelli et Benjamin Castaldi vendredi 16 novembre 2018 dès 21h sur C8 pour le prime TPMP fait son bêtisier ! Spécial couple.