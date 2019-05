Tressia et Vincent (Moundir 4), leur retour difficile en France : "On vomit"

Tressia et Vincent ont accepté de participer à Moundir et les apprentis aventuriers 4. Mais les Ch'tis ne le cachent pas, ils ne se sont pas préparés physiquement avant de s'envoler pour la Thaïlande afin de vivre sur une île déserte et relever les défis physiques de Moundir.

"Je n'ai rien fait, j'ai mangé de ouf", nous a confié la belle blonde de 29 ans. Tous les deux ont ensuite révélé avoir fait la fête juste avant de partir. Ce n'était donc pas simple tous les jours une fois sur le tournage. "Le fait d'être seule. Parfois, on était un peu seuls. (...) La nourriture, c'était très dur", a répondu Tressia quand on lui a demandé ce qui était le plus difficile.

La jeune femme a perdu pas moins de 4 kilos et son acolyte 6,50. S'ils n'ont pas repris de poids depuis la fin du tournage, les deux candidats ne cachent pas qu'ils se sont jetés sur la nourriture une fois en France. "Souvent, on mange comme des dingues quand on rentre. Mais on a mal au ventre après. Et on vomit", s'est souvenu Vincent. Et son amie d'ajouter : "J'ai eu mal au ventre aussi. On n'a pas envie de manger du riz ou quelque chose de sain après l'aventure. On a envie de manger du gras. (...) Du coup, notre estomac n'est pas content."

