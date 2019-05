Tressia (Moundir 4) : Révélations sur sa 1re opération de chirurgie esthétique

Le 7 mai 2019, W9 organisait la conférence de presse de Moundir et les apprentis aventuriers 4. Après avoir évoqué son retour en France difficile et son hospitalisation, Tressia nous a parlé de son projet. Il y a un an, la belle blonde de 29 ans a créé son blog afin de dévoiler ses looks ou parler de ses voyages. Mais elle l'a laissé à l'abandon et nous a expliqué pourquoi.

"J'avais créé mon blog, mais je vous avoue que j'ai un peu lâché l'affaire. J'avais un manque de confiance en moi et je devais faire des photos pour montrer mes tenues par exemple. Ça me dérangeait, donc j'ai un peu laissé tomber. Mais là, je vais m'y remettre", a-t-elle raconté. Si elle a pris la décision de se pencher de nouveau sur son blog, c'est parce qu'elle est mieux dans sa peau aujourd'hui, grâce à une opération de chirurgie esthétique.

"J'ai fait un lipofilling pour remodeler mon corps. J'étais obligée, ça faisait cinq ans que j'y pensais et je n'en pouvais plus. (...) Ça me rongeait vraiment. J'ai eu le déclic quand je suis partie chez les Marseillais en Asie. C'était impossible que je me mette en maillot de bain, j'étais traumatisée. Donc, dès que je suis rentrée, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose", nous a-t-elle révélé. Et de préciser qu'elle ne comptait toutefois pas passer une nouvelle fois sur le billard.

