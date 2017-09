Tyrese Gibson (Fast & Furious), accusé par son ex-femme de maltraiter leur fille

Gros ennuis pour Tyrese Gibson, qui n'hésite pas à laver son linge sale en public. Mercredi 13 septembre, l'acteur de la saga Fast & Furious s'est emparé de son compte Instagram pour réagir aux accusations de maltraitance, faites par son ancienne compagne Norma Mitchell, à l'encontre de leur petite Shayla (10 ans). Le couple avait divorcé en 2009 après dix mois de mariage et quelques années de relation...

Dans une publication qui illustre plusieurs photos de famille au temps du bonheur, le comédien de 38 ans a accusé son ex-femme d'être "amère", "rancunière" et d'agir par simple jalousie, lui qui s'est remarié il y a quelques mois avec une autre femme. "Tout ce que je veux, c'est pouvoir partager la garde de mon enfant, rien d'autre. (...) Norma, je sais que tu me lis, je suis désolé de m'être remarié, je suis désolé si les choses n'ont pas marché entre nous et je suis désolé si tu n'as pas rencontré un autre homme depuis qu'on a rompu... Parfois on se marie et on a des enfants et les choses ne fonctionnent pas, mais je n'ai JAMAIS souhaité te faire du mal... J'espérais que tu te serais remise de notre rupture depuis le temps. Être amère et rancunière n'apportera rien de bon pour notre fille, mais je vois que les attaques se poursuivent. Je laisse Dieu et la justice révéler la vérité sur cette histoire", a-t-il notamment écrit.