Tyrese Gibson : Surprise, la star de "Fast & Furious" s'est mariée

Il s'agit du second mariage de l'acolyte de Vin Diesel, Dwayne Johnson, Ludacris et les autres. Entre 2007 et 2009, Tyrese Gibson avait été marié à Norma Mitchell. Le couple se partage la garde d'une fille, Shayla, aujourd'hui âgée de 9 ans.

Avant de rencontrer celle qui est devenue sa deuxième femme, l'acteur a fréquenté la comédienne américaine Sanaa Lathan, vue dans la série Nip/Tuck mais aussi dans les films Alien vs. Predator, Contagion et Insaisissables 2.