Un village français : Cette chanteuse qui va intégrer la 7e saison...

La 7e et dernière saison de la série Un village français, diffusée sur France 3, s'apprête à revenir l'antenne. Alors que la diffusion des six premiers épisodes a eu lieu l'an dernier, les six prochains commencent à être tournés et une nouvelle recrue est attendue...

C'est sur Instagram que l'on a appris la participation de la jeune chanteuse... Anaïs Delva ! En effet, l'interprète du tube Libérée, Délivrée (tiré du film La Reine des neiges) a posté sur son compte, mercredi 3 mai 2017, une photo d'elle auprès de ses partenaires. "Oh what a COOOOOOOL day #UnVillageFrançais #PatnersOfTheDay #CharlesGonzales #DavidLoPat #RichardSammel #OnAPritCher #JAiDesBleusPartout #Aïe #NoSpoilers", a-t-elle commenté en légende.

Ces nouveaux épisodes de 52 minutes seront mis en boîte jusqu'en juillet prochain et compteront toujours Robin Renucci, Audrey Fleurot ou Thierry Godart. Dans un communiqué, France 3 apporte un éclairage sur ce qu'il faut attendre : "En contrepoint des flash-backs de la première moitié de la saison, les épisodes seront parsemés de flash-forward montrant de courts moments du futur de nos personnages, offrant aux spectateurs une nouvelle perspective : ayant creusé le sillon des personnages pendant 66 épisodes, que pouvons-nous deviner de leur avenir ?"