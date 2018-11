Une famille formidable : L'étrange titre choisi pour la série à l'origine

Ce lundi 19 novembre 2018, TF1 donne le coup d'envoi de la saison 15 d'Une famille formidable qui s'annonce riche en rebondissements. Dans son édition du jour, Le Parisien a donc consacré un article à la série et a fait une révélation plutôt drôle.

Nos confrères ont dévoilé qu'à l'origine, la série devait porter un autre nom. "Le titre initial était Les Grandes Décisions. Pendant le tournage de la première saison, l'esprit de troupe était tellement fort que Joël a changé le nom pour rebaptiser la série Une famille formidable", a confié Alexandre Thibault (l'interprète de Julien Viguier depuis la création de la série en 1992). Une bonne idée !

Pour rappel, la saison 15 d'Une famille formidable sera la dernière. Bernard Le Coq a en effet fait le choix radical et difficile de ne pas poursuivre cette belle aventure après la mort du créateur Joël Santoni, en avril dernier. "C'est une décision que je prends avec beaucoup d'émotion. J'ai adoré ce personnage, mais sous la houlette de Joël Santoni. (...) Il faut savoir donner à cette belle aventure une belle fin. Pardon, mais moi je ne peux plus continuer. C'était un frère, c'est une perte terrible. Je ne peux pas me remettre de ça en me disant que l'on va faire une espèce de suite ou d'ersatz de quelque chose qui était à lui", avait confié l'interprète de Jacques Beaumont à nos confrères du Parisien.

Sans surprise, sa partenaire et amie Anny Duperey l'a suivi, ne se voyant pas continuer sans lui et le défunt créateur.