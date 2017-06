Valérie Bègue : Divorcée de Camille Lacourt, elle s'amuse de ses conquêtes

Valérie Bègue n'est pas du genre à déballer sa vie privée, mais son intégration à l'équipe des Pieds dans le plat – l'émission présentée tous les après-midi par Alessandra Sublet sur Europe 1 – l'a sans aucun doute libérée. Pour preuve les confidences inattendues quelles elle s'est autorisée à faire le 8 juin.

Au cours d'un débat sur les excès de vitesse et les contrôles par radars, Valérie Bègue a plaisanté avec légèreté sur ses ex. L'ex-reine de beauté a ainsi révélé ne pas avoir seulement un nageur dans la liste de ses conquêtes – son ex-mari Camille Lacourt dont elle est restée proche –, mais aussi un policier. Et ce n'est pas tout. Alors qu'Alessandra Sublet lui lance "Vous avez fait nageur, police... Il vous manque quoi ?", Valérie Bègue ne botte pas en touche, bien au contraire. "J'ai eu un pilote d'avion", lâche-t-elle, ce qui ne manque pas de faire rire ses collègues. Inspiré par le sujet, Jérémy Michalak rebondit avec humour et propose une remarque bien trouvée : "Il ne te manque plus qu'un Indien et t'au­ras fait tout le groupe !" Une référence au groupe des Village People composé de chanteurs qui incarnent un policier (puis officier de marine), un indien, un soldat, un cow-boy, un ouvrier du bâtiment et un motard.