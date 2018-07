Valérie Damidot à la tête d'une nouvelle émission sur TF1...

Valérie Damidot est sur le point d'animer vos fins d'après-midis tout l'été sur TF1. En effet, l'animatrice est de retour sur le petit écran avec de nombreux projets en tête. Le premier, Les plus belles vacances, qui mettra en avant une compétition sur des lieux de vacances et qui sera diffusé dès le 30 juillet 2018, tous les jours à 18h15.

Mais ce n'est pas tout. Valérie nous réserve une surprise pour le mois d'août, c'est ce qu'elle révèle dans les colonnes du magazine Télé Star lors d'une interview confession : "Vous allez me retrouver dès le 6 août dans 'Les As de la déco' (du lundi au vendredi à 17h10 sur TF1). Je ne suis jamais aussi heureuse que quand j'ai les mains dans le cambouis et que je suis en extérieur."

Un retour aux sources pour cette dingue de home staging qui avait soudainement quitté M6 et son émission populaire D&Co. Mais Valérie Damidot n'est pas du genre a regretter ses choix : "Je marche à l'instinct. Sur M6, je voulais que D&Co revienne en prime, et refaire de la fiction. Nous ne nous sommes pas entendus alors je suis partie de la chaîne."

Connue pour son franc-parler, Valérie Damidot n'a jamais eu peur de dire ce qu'elle pense. Un fort caractère qui ne lui a cependant jamais porté préjudice dans son travail : "A la télé, il faut fermer sa gueule alors que moi, je l'ouvre tout le temps. Je ne pense pas avoir d'ennemis. J'ai toujours fait ce que je voulais."

En revanche, elle reconnaît en tant que femme avoir plus de mal à s'imposer en tête d'émissions : "Evidemment que c'est difficile. Quand tu vieillis, il y a toujours moins de place pour une femme que pour un mec. Tu es aussi jugée sur ton physique plus que sur tes compétences. Mais ce n'est pas forcément la télé... C'est compliqué d'être une femme dans le monde du travail, tout simplement."

En plus d'être à l'antenne tout l'été, Valérie Damidot reprendra également les commandes du programme Mon plus beau Noël qui reviendra en fin d'année. Voilà une année qui s'annonce déjà chargée pour la blonde pétillante du PAF.

Retrouvez son interview en intégralité dans le magazine Télé Star du 23 juillet 2018.