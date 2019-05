Valérie Trierweiler et son compagnon : Hommage à leur président Julien Lauprêtre

Jeudi 2 mai 2019, la Mairie de Paris rendait hommage à Julien Lauprêtre en présence de nombreuses personnalités. Engagé auprès du Secours populaire depuis 1958, il était son président depuis 1983. Âgé de 93 ans, il est mort le 26 avril "dans un hôpital parisien des suites d'une chute pour laquelle il avait été hospitalisé".

Très engagée auprès du Secours populaire, Valérie Trierweiler avait fait part de son chagrin sur les réseaux sociaux dès l'annonce du décès : "Tellement, tellement triste de la disparition de Julien Lauprêtre, celui que j'appelais mon président. À la tête du Secours populaire depuis toujours. Une vie au service de la solidarité. Il restera irremplaçable dans mon coeur comme au Secours populaire." La journaliste et écrivaine faisait bien sûr partie des personnalités réunies il y a quelques heures à l'hôtel de ville. Valérie Trierweiler a pu compter sur le soutien de son compagnon, l'ancien joueur de rugby Romain Magellan, autre un fidèle bénévole du Secours pop'.

Sur Twitter, l'ancienne première dame a posté une photo de cette cérémonie et quelques mots supplémentaires : "Un dernier hommage à Julien Lauprêtre a été rendu à l'hôtel de ville. Mon président restera dans mon coeur et un modèle. Julien, nous marcherons dans tes pas." C'est la promesse que lui font aujourd'hui les 80 000 bénévoles, celle de poursuivre son combat pour venir en aide aux plus démunis.