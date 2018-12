Valérie Trierweiler : Radieuse au bras de Romain Magellan pour un Noël forain

C'est au très chouette musée des Arts forains, dans le 12e arrondissement de la capitale, que s'est tenue la soirée du Secours populaire, qui fêtait Noël pour 300 enfants. Valérie Trierweiler était présente au bras de son amoureux tout comme plusieurs fidèles de l'association présidée par Julien Lauprêtre.

Une nouvelle fois, le Secours populaire lance en ce mois de décembre sa campagne dite "Les Pères Noël verts", qui permettent aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées ou isolées, de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. "Grâce à eux, depuis 1976, le Secours populaire peut proposer aux enfants et aux familles en difficulté : des jouets, des livres, des colis alimentaires festifs... sans oublier des parades, sorties, spectacles, places de cirque ou d'événements sportifs, goûters, repas au restaurant... partout en France, mais aussi au-delà des frontières, grâce au réseau associatif du Secours populaire dans le monde", précise l'association.

Un des événements de cette campagne se tenait donc au musée des Arts forains, qui propose de nombreux manèges d'époque dans un cadre enchanteur et festif. On y a vu la journaliste et ancienne première dame Valérie Trierweiler accompagnée de son chéri Romain Magellan ainsi que Dominique Dimey, Thomas Sotto, Jean-Philippe Doux, sa femme Solène Chavanne et leurs fils, Isabelle Aubret, Tex avec sa femme Béatrice et ses enfants ou encore Isabelle Alonso, Ilman Mukhtarov, Anthony Marchand, Christian Rauth, Mylène Demongeot...

Thomas Montet