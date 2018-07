Vanessa Demouy dans "Demain nous appartient" : Une rivale pour Ingrid Chauvin ?

Dans quelques jours, Vanessa Demouy débarquera dans la série Demain nous appartient sur TF1 au côté de Bruno Madinier. Interrogée par nos confrères de Télé Star, la comédienne de 45 ans a accepté d'évoquer son personnage qui devrait amener avec lui quelques turbulences, notamment vis-à-vis de Chloé (Ingrid Chauvin).

"Rose est la compagne de Raphaël [un écrivain à succès, anciennement proche de Chloé, campé par Bruno Madinier, NDLR]. Une femme mue par une vraie joie de vivre mais qui vit beaucoup sur la nostalgie. C'est quelqu'un de fragile et, avant tout, c'est une femme amoureuse", a confié d'entrée de jeu la maman de Solal (15 ans) et Sharlie (7 ans). Et d'ajouter : "Le drame de sa vie, c'est de ne toujours pas avoir d'enfant malgré le temps qui passe. Elle a un rêve de maternité absolu."

Si Vanessa Demouy ne peut évidemment pas en dire beaucoup plus sur l'intrigue qui entoure le trio, elle n'a en revanche pas caché qu'elle avait aimé participer au tournage de la série et qu'elle ne serait pas contre le fait de voir son rôle devenir plus récurrent. "Tout reste très mystérieux. Mais si Rose était amenée à revenir, j'en serais très heureuse", a-t-elle assuré. De son côté, Bruno Madinier, également interrogé par Télé Star, a quant à lui assuré que son rôle était très éphémère. "Je m'en irai après six semaines. C'est ce qui était convenu. J'ai signé pour une histoire. Ça me faisait plaisir de retrouver Ingrid [ils avaient tourné ensemble dans Dolmen en 2003, NDLR]." A suivre...

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosque.