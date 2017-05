Invitée dans l'émission Quotidien avec Yann Barthès où elle a rejoint l'artiste Oren Lavie pour chanter en duo sur Did You Really Say No, Vanessa Paradis a notamment eu de très jolis mots à l'égard de sa fille, Lily-Rose Depp. Visiblement très émue et en même temps hyper fière, la chanteuse et comédienne de 44 ans – qui va tourner dans Un couteau dans le coeur – s'est confiée sur les débuts fulgurants de sa protégée, de ses défilés et rôles d'égérie pour Chanel, au cinéma, en passant par sa montée des marches à Cannes en 2016. Un moment très fort pour la mère de famille, qui était alors jurée.

"À ce moment là j'ai le coeur qui bat, avoue-t-elle. Je me dis qu'elle est faite pour ce métier. Elle est tellement belle à regarder mais c'est ce qu'elle a à l'intérieur qui la rend aussi belle hormis cette plastique [...] La toute première fois c'était comme un ouragan de la voir partir dans un monde d'adulte. Mais en même temps c'est un métier qu'elle a choisi. Elle est tellement douée et tellement faite pour ce métier." Avant de rajouter : "En même temps, j'ai commencé aussi jeune qu'elle donc je comprends qu'elle en ait envie et qu'elle soit prête."

L'actrice franco-américaine, actuellement égérie du N°5 de Chanel, avait présenté La Danseuse au Festival de Cannes, marquant ses grands débuts au cinéma après des apparitions dans le diptyque Tusk et Yoga Hosers, dans lesquels jouent ses parents, Vanessa et Johnny Depp. La jeune femme n'a pour l'instant pas d'autres projets cinématographiques en route.