Vanessa Paradis, sublime et solaire aux César : Sa fille Lily-Rose trop fan !

Elle ne change pas. Présidente des César du Cinéma 2018, Vanessa Paradis a livré une prestation qui lui ressemble. Vous fermiez les yeux et vous retrouviez, avec sa voix si douce et enfantine, la Vanessa Paradis adolescente des débuts. Solaire à souhait, tendre et rayonnante, l'actrice de 45 ans a laissé opérer son charme...

Son premier fan n'était autre que sa fille Lily-Rose Depp. Alors que sa mère déclamait son discours d'ouverture et rendait notamment hommage à Jeanne Moreau, la fille de Johnny Depp a posté un tendre message à destination de sa mère, via sa story Instagram. Sur une photo prise de sa télé où Vanessa Paradis, immanquable dans sa robe bonbon, était en plein discours, Lily-Rose Depp a accolé un coeur rose transpercé d'une flèche. Trop mignon !