César 2018 : Johnny Hallyday, Jeanne Moreau, Mireille Darc... Hommages poignants

La 43e cérémonie des César aura été notamment marquée par de multiples hommages rendus aux personnalités disparues ces derniers mois. Il y avait bien évidemment le fait que ces César du Cinéma 2018 étaient dédiés à Jeanne Moreau, muse de l'affiche de cette édition, mais également vedette d'un premier hommage rendu par Vanessa Paradis.

La présidente de la soirée n'a pas chanté Le Tourbillon de la Vie qui avait tant ému à Cannes en 1995, mais elle a tenu à dire quelques mots pour cette comédienne qu'elle a bien connue. Émue, elle a évoqué très sobrement la star aux quelque 110 films. "Ce qui m'a épaté chez elle (...) c'était de voir que sa part de féminin était égale à sa part de masculin, et cela lui donnait cette grâce et cette force si impressionnantes. C'est un équilibre qui me fait souvent rêver", a déclaré la touchante Vanessa qui lui avait donné la réplique en 1997 dans Un amour de sorcière.