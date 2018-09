Venise 2018 : Bradley Cooper aux anges avec Lady Gaga face à Irina Shayk

Les soirées se suivent et se ressemblent à la Mostra de Venise 2018 ! Après la soirée d'ouverture mercredi avec la projection de First Man et un défilé de stars emmené par Ryan Gosling, suivi jeudi de la présentation de The Favourite avec Emma Stone en tête d'affiche, ce vendredi 31 août était dédié à A Star Is Born, le premier film en tant que réalisateur de Bradley Cooper !

Présenté hors compétition, la seule – mais grosse – pression pour ce film était de plaire à la critique et au public. Et le pari a été rempli pour Bradley Cooper et son actrice, Lady Gaga. En effet, les avis ont été très positifs, à tel point que certains observateurs verraient bien ce remake d'Une étoile est née entrer dans la course aux Oscars.

Le soir venu, c'est avec des grands sourires et un tendre complicité que Bradley Cooper et Lady Gaga ont fait le show sur le tapis rouge. Très chic dans son smoking, l'acteur et réalisateur américain semblait vraiment touché par l'accueil phénoménal au Lido. À ses côtés, arborant une fantasque robe rose signée Valentino, Lady Gaga a fait crépiter les flashs.

Également sur le red carpet, d'autres personnalités. Cate Blanchett était de retour après avoir applaudi The Favourite la veille, tout comme Clémence Poésy. Mais surtout, il y avait la jeune maman Irina Shayk, venue soutenir le père de sa fille Lea de Seine, Bradley Cooper. Le top model est arrivé au bras de l'iconique Donatella Versace, dont elle portait l'une de ses robes, sous les yeux d'autres mannequins comme Sara Sampaio, Barbara Palvin ou la chérie de Neymar, Bruna Marquezine. On a aussi croisé Spike Lee et sa femme Tonya Lewis Lee, Sveva Alviti, Caterina Shulha, Ludovica Bizzaglia ou encore Matilde Gioli.

A Star Is Born sortira dans nos salles le 3 octobre 2018. Bande-annonce :