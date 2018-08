Charlotte Le Bon et Gaia Weiss sexy avec Clémence Poésy pour ouvrir Venise 2018

La 75e Mostra de Venise s'est ouverte hier, mercredi 29 août 2018, avec la projection de First Man, le nouveau long métrage du talentueux Damien Chazelle. Le cinéaste y retrouve son héros de La La Land, Ryan Gosling. Ce dernier était l'une des vedettes sur le tapis rouge de la cérémonie d'ouverture, aux côtés notamment de l'actrice britannique Claire Foy et de l'acteur australien Jason Clarke.

L'équipe de ce biopic de l'astronaute Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, est arrivée mercredi dans la Cité des Doges, avec une présentation en fin d'après-midi au Palais du cinéma, sur le Lido, où les attendaient photographes et chasseurs d'autographes et de selfies. Veste de smoking blanche sur pantalon noir, Ryan Gosling s'est prêté à l'exercice, répondant aux appels des dizaines de fans qui scandaient son prénom.

Ils avaient été précédée sur le tapis rouge par les neufs membres du jury présidé par le cinéaste Mexicain Guillermo Del Toro (qui avait remporté le Lion d'or l'an dernier avec La Forme de l'eau). À ses côtés siègent cette année les acteurs, actrices et cinéastes Sylvia Chang, Trine Dyrholm, Nicole Garcia, Paolo Genovese, Malgorzata Szumowska, Taika Waititi, Christoph Waltz et Naomi Watts.

En outre, la francophonie était aussi à l'honneur. On a pu croiser la délicieuse Charlotte Le Bon, craquante dans un tailleur en toile de Jouy, non loin de Clémence Poésy, solaire aux côtés de la réalisatrice Susanne Bier et d'Alessandro Baricco. Enfin, la divine Gaia Weiss jouait une carte sexy et chic dans un look noir avec un haut très décolleté. L'actrice de 26 ans, très populaire en Italie (elle y a débuté sa carrière cinéma en 2013 avec Bianca come il latte, rossa come il sangue), n'a pas manqué de faire crépiter les flashs.

La cérémonie d'ouverture de cette 75e Mostra a également donné lieu à la remise d'un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à l'actrice britannique Vanessa Redgrave (Blow up, Marie Stuart, reine d'Écosse, Julia). L'actrice britannique de 81 ans a pu compter sur son mari, le charismatique Franco Nero (Django), avec qui elle a échangé un doux baiser devant un mur de photographes.

Après cette ouverture en grande pompe, des stars comme Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Natalie Portman, Emma Stone, des films engagés contre le racisme ou le terrorisme, des productions Netflix dont un inédit, The Other Side of the Wind, le film qu'Orson Welles avait laissé inachevé, seront à l'affiche de cette édition qui compte 21 longs métrages en compétition. Les Français seront bien présents, avec Olivier Assayas qui défendra Doubles vies aux côtés de sa muse Juliette Binoche et de Guillaume Canet, Jacques Audiard en mode Hollywood avec The Sisters Brothers, Sabrina Ouazani face à Matthias Schoenaerts dans Frères ennemis, ou encore Emmanuelle Seigner et Mathieu Amalric dans le nouveau film de Julian Schnabel, At Eternity's Gate. Les frères Coen, Alfonso Cuaron, Paul Greengrass, Luca Guadagnino ou encore Mike Leigh viendront également défendre leurs films. Le palmarès sera révélé le samedi 8 septembre.