Anna Mouglalis, ange solaire au bras d'un mystérieux homme très chevelu

À l'instar de son confrère Deauville, la Mostra de Venise a elle aussi rendu son verdict au terme d'une belle soirée de clôture, samedi 9 septembre. Le jury a récompensé le coup de coeur du public de ce prestigieux festival de cinéma en décernant le Lion d'or du meilleur film au réalisateur mexicain Guillermo Del Toro pour The Shape of Water.

Ce conte fantasmagorique raconte l'histoire d'amour entre une muette rêveuse et une étrange créature amphibienne. Le film, projeté en début de festival, avait été salué par les applaudissements et une salve d'éloges de la part des critiques. "Le conte de fées est l'antidote parfait contre le cynisme, car il touche les émotions", avait alors souligné le cinéaste à qui l'on doit notamment Le Labyrinthe de Pan.

"J'ai 52 ans, je pèse plus de 110 kg et j'ai déjà fait plus de dix films", a-t-il déclaré, en anglais, en recevant samedi soir son prix des mains de la présidente du jury, l'actrice américaine Annette Bening, ajoutant aussitôt que cela ne l'avait pas empêché de faire "quelque chose de différent".

L'autre grand vainqueur de cette 74e Mostra est le jeune réalisateur français Xavier Legrand qui a obtenu deux prix, celui de la première oeuvre et le Lion d'argent de la meilleure mise en scène pour son premier long-métrage, Jusqu'à la garde, qui traite des violences faites aux femmes. Le jury de la Mostra a par ailleurs décerné la coupe Volpi du meilleur acteur au Palestinien Kamel El Basha pour son interprétation dans le film de Ziad Doueiri, L'insulte – un film produit par Julie Gayet – et celui de de la meilleure actrice est revenu à la Britannique Charlotte Rampling pour son rôle dans le film Hannah, coproduction franco-belgo-italienne du jeune réalisateur italien Andrea Pallaoro.

Membre du jury, l'envoûtante Anna Mouglalis a remis le prix du meilleur acteur alors que quelques minutes plus tôt, elle faisait crépiter les flashs au bras du même mystérieux homme qui l'accompagnait sur le tapis rouge lors de la soirée d'ouverture. Habillée d'une très belle robe Chanel, la magnétique actrice de Baron Noir a fait l'unanimité au côté de son immanquable guest, musicien de métier, grand par la taille mais également remarqué pour son impressionnante chevelure en dreadlocks tombant sur les mollets.

Jasmine Trinca, John Landis, Benoît Jacquot, Rebecca Zlotowski, Takeshi Kitano, Greta Scarano, Charlie Plummer, Angela Ismailos et Martin McDonagh étaient également de la partie.

Le palmarès complet de la 74e Mostra de Venise

Lion d'Or du meilleur film : The Shape of Water de Guillermo del Toro

Lion d'argent Grand Prix du Jury : Foxtrot de Samuel Maoz

Lion d'Argent de la meilleure mise en scène : Jusqu'à la garde de Xavier Legrand

Prix du meilleur scénario : Three Billboards outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh

Prix spécial du Jury : Sweet country de Warwick Thornton

Coupe Volpi de la meilleure interprète féminine : Charlotte Rampling pour Hannah d'Andrea Pallaoro

Coupe Volpi du meilleur interprète masculin : Kamel El Basha dans The insult de Ziad Doueiri

Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir : Charlie Plummer dans Lean on Pete d'Andrew Haigh

Prix du court métrage : Gros chagrin de Céline Devaux

Prix Lion du futur pour une première oeuvre : Jusqu'à la garde de Xavier Legrand

Prix du meilleur film de la section Orizzonti : Nicco, 1988 de Susanna Nicchiarelli

Prix du meilleur réalisateur de la section Orizzonti : Vahid Jalilvand pour Bedoune Tarikh, Bedoune Emza