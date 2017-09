Deauville : Marilou Berry décolletée, Audrey Fleurot transformée avec sa frange

Clap de fin pour le 43e festival du cinéma américain de Deauville. Samedi 9 septembre, le jury présidé par Michel Hazanavicius a couronné The Rider, un film dans lequel la réalisatrice sino-américaine Chloé Zhao se penche sur un Etat qui a voté pour Donald Trump, le Dakota du sud. "Ce film nous a paru extrêmement puissant avec un mélange de poésie, beaucoup d'humanité et une réflexion politique", a déclaré le président du jury juste avant d'annoncer le prix, sous les yeux de sa chérie Bérénice Bejo, également présente et dès mercredi à l'affiche du Redoutable, dernier long métrage de son compagnon.

Dans ce film, Brady, incarné par un vrai vacher, Brady Jandreau, doit abandonner son rêve de devenir professionnel après un accident qui a failli lui coûter la vie. Il veut s'en sortir et ne surtout pas finir comme son père, qui a sombré dans l'alcoolisme et le poker, dilapidant l'argent qui doit permettre de soigner sa soeur handicapée mentale.

Le jury a également distingué un autre long métrage, A Ghost Story, de David Lowery. Ce dernier a reçu à la fois le Prix du jury de Michel Hazanavicius, celui de la critique et celui du jury de la révélation présidé par Emmanuelle Bercot.

Comme d'habitude, le tapis rouge de la cérémonie de clôture était lui aussi bien fourni, principalement en personnalités françaises. Déjà remarquée la veille à la première du controversé Mother !, Marilou Berry a de nouveau fait crépiter les flashs, arborant un décolleté généreux, sous les yeux d'une Charlotte Le Bon tout aussi bombesque. Audrey Fleurot, elle aussi habituée de Deauville, arborait sa nouvelle coupe de cheveux, une frange qui change complètement son visage.

On a également croisé JoeyStarr au côté de la jolie Pauline Cheviller, la belle Joyce Jonathan, François-Xavier Demaison et sa girlfriend Anaïs, Charles Berling, Heloïse Letissier (Christine & The Queens), Pascal Elbé et Simon Abkarian, Stefi Celma, Bérengère Krief, Lionel Chouchan ou encore Alysson Paradis et son amoureux Guillaume Gouix. La pétillante Ludivine Sagnier, Guillaume Gallienne, Radu Mihaileanu, Céline Sallette et Pierre Deladonchamps, Emmanuelle Devos, Clotilde Hesme, Astrid Bergès-Frisbey, Laurie Cholewa, Benjamin Biolay ou encore Woody Harrelson, le dernier acteur honoré lors de cette 43e édition, étaient aussi de la partie.