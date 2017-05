Louis Garrel et le couple so in love Bérénice Bejo-Michel Hazanavicius divisent...

L'équipe du film Le Redoutable, en compétition, s'est rassemblée pour le photocall le 21 mai, le lendemain de la première présentation de ce long métrage au Festival de Cannes. Une séance photo bon enfant après le stress de la projection puisque celle-ci a été retardée d'une quarantaine de minutes en fin de journée en raison d'un objet suspect. Finalement, l'alerte a été levée et les festivaliers ont pu découvrir ce biopic de Michel Hazanavicius avec Louis Garrel dans la peau de Jean-Luc Godard, Stacy Martin dans celle d'Anne Wiazemsky et Bérénice Bejo, alias Michèle Rosier.

Pour raconter Godard, Hazanavicius a choisi de s'inspirer du livre Un an après d'Anne Wiazemsky, l'ex-épouse de l'icône de la Nouvelle Vague. L'histoire couvre la période 1967-1970 du couple.

Radieux devant les objectifs, les trois acteurs et le réalisateur font aussi face à un accueil mitigé par la presse. Certains savourent cette biographie qui n'est ni à charge, ni à la gloire du grand réalisateur mais un "portrait amusé et amusant d'un homme pris dans ses contradictions" (Le Journal du dimanche). D'après l'AFP, le film ne fait pas d'éclat, mais on souligne l'interprétation de l'acteur principal. Le réalisateur regrette qu'on l'attaque sans avoir regardé son travail : "On a le droit de penser que j'ai aucune légitimité pour parler du grand homme. Je sais que certains n'aiment pas mon Redoutable avant même de l'avoir vu. C'est idiot mais c'est comme ça." (Le JDD)

A la fois porté au sommet – The Artist – et critiqué – The Search – au côté de sa bien-aimée et mère de deux de ses quatre enfants, le cinéaste français sait que le Festival de Cannes n'est pas forcément tendre avec les longs métrage. Et qu'en pense le réalisateur d'A bout de souffle lui même ? "Je lui ai proposé de lui montrer le film. Il ne s'est pas manifesté", précise-t-il au JDD toujours. L'artiste de 86 ans, retiré depuis longtemps en Suisse, travaille à son nouveau film, Image et parole, que Cannes aurait bien aimé sélectionner cette année.