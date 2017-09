Julie Gayet et son décolleté déstructuré: Divine à Venise face à Amanda Seyfried

La 74e Mostra de Venise se poursuit avec de nouveaux longs métrages très attendus proposés dès la deuxième jour. Après l'ouverture en grande pompe avec le film américain Downsizing, des Frenchies sont entrés en compétition avec le film L'Insulte. Réalisé par le talentueux Ziad Doueiri (Baron noir), le film raconte comment un petit événement – Toni, chrétien libanais, arrose les plantes de son balcon et fait accidentellement tomber de l'eau sur la tête de Yasser, palestinien – débouche sur une violente dispute puis sur une plainte, prémices d'un long procès où l'affrontement prend une dimension nationale et au cours duquel Palestiniens et Chrétiens libanais s'affrontent...

Le film, produit par Julie Gayet et Rachid Bouchareb, a été accueilli par une belle standing ovation. De quoi accentuer un peu plus le sourire déjà radieux de la productrice. Avant la projection, c'est dans une robe blanche Vivienne Westwood que la compagne de François Hollande avait aimanté tous les regards. La jeune femme, dont les cheveux sont plus bruns, avait fait dans l'élégance et la sensualité, entre un bas fendu et un décolleté déstructuré séduisant.

Dans l'après-midi, c'est Amanda Seyfried et Ethan Hawke qui font crépiter les flashs au côté de Paul Schrader pour le film First Reformed. Guillaume Del Toro projetait quant à lui sa dernière oeuvre, The Shape of Water, un bijou dans le genre fantastique selon les premières critiques, porté par Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins et Octavia Spencer.