Véronique Genest amincie : "En dix-huit semaines, j'ai perdu 36 kilos"

Ce vendredi 10 août 2018, Télé Star fait des révélations sur la perte de poids impressionnante de Véronique Genest. Il y a quelques semaines, l'interprète emblématique de Julie Lescaut, dans la série éponyme de TF1, s'affichait plus rayonnante que jamais sur son compte Instagram où elle dévoilait alors des photos d'elle très amincie, de quoi stupéfier la Toile.

Pour nos confrères, la comédienne, qui s'est vue refuser un rôle dans Demain nous appartient (TF1), s'est confiée sur la méthode efficace dont elle a usée pour se séparer de 36 kilos. "J'ai arrêté ma vie de grosse ! (Elle rit) Je n'arrivais plus à maigrir. Vous savez, quand on fait des régimes, on perd trois grammes, on en reprend dix et, au final, on perd le moral. C'était devenu insupportable. Je souffrais des jambes, du dos, je transpirais comme un boeuf et puis, surtout, je souffrais de mon image. C'était un enterrement de première classe. On m'a conseillé d'aller voir un acupuncteur à Paris. En dix-huit semaines, j'ai perdu 36 kilos."

En 2008 déjà, Véronique luttait contre ses prises de poids régulières. Cette année-là, elle sortait même un livre intitulé 46/38, Guerre et poids qui traitait le sujet. Une situation de yoyo qui l'a longtemps fait souffrir. "Je viens de prendre 20 kilos, je suis un éléphant !", déclarait-t-elle au magazine Gala en 2014.

