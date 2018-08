Véronique Genest furieuse contre TF1 : "Je ressens juste du mépris"

Entre Véronique Genest et TF1, rien ne va plus ! Si elle a été l'une des stars de la chaîne pendant plus de 22 ans grâce au succès de la série Julie Lescaut, l'actrice de 62 ans en veut aujourd'hui aux dirigeants. C'est lors d'une interview pour Télé Star qu'elle a réglé ses comptes sans mâcher ses mots.

Après 102 épisodes et 22 saisons de Julie Lescaut (diffusés entre 1992 et 2014), Véronique Genest n'a pas su rebondir et s'est faite discrète sur petit écran. TF1 "n'a plus donné aucun projet" à l'actrice depuis la fin de la série, d'après nos confrères. Il a fallu attendre 2017 pour qu'elle soit pressentie pour rejoindre le casting de Demain nous appartient. Finalement, Véronique Genest a été écartée... "Je ne leur parle plus. Au vu de ce que j'ai été pour eux pendant des années, ils n'ont aucune reconnaissance. Je ressens juste du mépris pour ces gens-là", a-t-elle déclaré

Déçue, Véronique Genest n'a pas compris la décision de TF1 de la mettre autant à l'écart. "Se comporter comme ça avec ce que je leur ai apporté pendant vingt-deux ans, c'est juste honteux", a-t-elle conclu.

