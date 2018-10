Véronique Genest moquée et dézinguée dans TPMP : Elle riposte vivement !

Après cet appel qui n'a pas convaincu les foules, Benjamin Castaldi avait par exemple qualifié la démarche de Véronique Genest de "ridicule" et Jean-Michel Maire avait taclé la star en pointant du doigt son manque de légitimité. "Jamais je ne serais allé à un rassemblement qu'elle cautionne, je trouve que c'est de sa part, avoir un melon pas possible", avait ajouté Gilles Verdez dans le show médias. Matthieu Delormeau, quant à lui, avait soupçonné une démarche pour faire oublier ses prises de paroles qui avaient "divisé la France".

Face à ces commentaires, Véronique Genest a riposté sur Twitter. Elle a écrit : "La plupart sont des gamins. En fait Hanouna et sa bande, c'est la version 2018 de Dorothée, audience en moins et méchanceté en plus. Il correspond malheureusement à ce qu'est devenu notre monde. A nous de choisir ce que nous voulons que nos enfants apprennent." Et d'ajouter quand un internaute lui signale qu'elle risque de s'attirer de nouveau les foudres de l'émission : "Si ça leur fait plaisir je m'en contrefous. Ce seront les mêmes décérébrés qui se gausseront de ses vannes et viendront m'insulter sur ma TL. Ils m'offriront, en revanche, la possibilité de la nettoyer de leur présence haineuse et ça c'est bon."

Cyril Hanouna et la bande de TPMP vont-ils réagir ? Réponse ce 4 octobre sur C8.